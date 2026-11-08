Tier verschwunden
Auto crasht in Wildschwein: Ehepaar verletzt
Schockmoment in der Oststeiermark: Ein Wildschwein sorgte in der Nacht auf Sonntag für einen Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Autofahrer war gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Ehefrau auf der B68 von Gleisdorf Richtung St. Margarethen an der Raab unterwegs. Gegen 0.15 Uhr lief plötzlich von rechts ein Wildschwein auf die Fahrbahn.
Airbags lösten durch heftigen Aufprall aus
Trotz sofortiger Vollbremsung konnte der Lenker den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags ausgelöst. Beide Insassen erlitten Verletzungen und mussten ins LKH Feldbach gebracht werden.
Das Auto wurde im Frontbereich schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Feldbach kamen zufällig vorbei und leisteten sofort Erste Hilfe. Ein Alkotest beim Fahrer fiel negativ aus.
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Wildschwein entkam nach Crash
Besonders brisant: Das angefahrene Wildschwein lief nach dem Unfall einfach weiter. Der zuständige Jäger wurde von der Polizei verständigt. Wie es dem Tier geht, war zunächst unklar.
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