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Flucht mit Zug

Messer-Attacke vor Fast-Food-Lokal: Opfer im Spital

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Der Angreifer, ein Österreicher, soll mit dem Zug geflüchtet sein. Er wurde am Bahnhof festgenommen.
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Heftige Szenen in Vomp im Bezirk Schwaz: Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen ist am Samstagabend blutig eskaliert. Gegen 22.40 Uhr gerieten ein 18-jähriger Österreicher und ein 16-jähriger Iraker vor einem Fast-Food-Lokal aneinander. Plötzlich soll der Ältere ein Klappmesser gezückt und auf seinen Kontrahenten eingestochen haben.

Opfer an der Hand verletzt

Der 16-Jährige erlitt dabei eine Stichverletzung an der rechten Hand. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Warum es überhaupt zu dem Streit gekommen war, ist bislang noch unklar. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Auseinandersetzung.

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Flucht mit dem Zug endet am Bahnhof

Nach der Attacke ergriff der 18-Jährige zunächst die Flucht und stieg in einen Zug Richtung Innsbruck. Doch weit kam er nicht: Während der Fahrt gelang es der Polizei, Kontakt zu dem Verdächtigen aufzunehmen. Am Bahnhof Rum schlugen die Beamten zu und nahmen den jungen Mann fest. Anschließend wurde er zur Polizeiinspektion Schwaz gebracht. Die Ermittlungen laufen.

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