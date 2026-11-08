Corona-Gegnerin spurlos verschwunden

Die bekannte Corona-Gegnerin Klauninger ist spurlos verschwunden. Die Polizei bestätigt die Abgängigkeit der 35-Jährigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

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Die 35-jährige Aktivistin Klauninger gilt seit Freitag als spurlos verschwunden. Gegenüber dem "Kurier" hat die Polizei offiziell bestätigt, dass eine entsprechende Abgängigkeitsanzeige vorliegt.

Landespolizeidirektion bittet um Mithilfe

Um das Verschwinden der Vermissten rasch aufzuklären, wendet sich die Exekutive nun an die Öffentlichkeit. Die Beamtinnen und Beamten hoffen auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer relevante Informationen liefern kann, wird gebeten, sich direkt bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich zu melden.

Aktivistin stand mehrfach vor Gericht

In der Vergangenheit sorgte die 35-Jährige bereits wiederholt für Schlagzeilen. Im Jahr 2022 wurde sie wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Polizisten zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt, wobei diese Strafe nicht rechtskräftig war. Zudem musste sie sich wegen einer Regenbogenfahne verantworten, die während einer Corona-Demonstration zerrissen wurde. In diesem Verfahren folgte jedoch ein Freispruch.