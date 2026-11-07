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Winter-Knall

Schnee-Check: HIER liegen bereits 75 Zentimeter!

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© Getty Images/Westend61
Während in vielen Tälern noch Herbstwetter herrscht, ist es auf Österreichs Bergen längst winterlich. Am Kitzsteinhorn liegen bereits 75 Zentimeter Schnee. Auch andere Gletscher melden beachtliche Schneemengen. Doch wie groß sind die Unterschiede zwischen den Regionen?
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Die größte gemeldete Schneehöhe unter den abgefragten Gletschergebieten gibt es derzeit am Kitzsteinhorn in Salzburg. Auf 3.029 Metern liegen laut Betreiber 75 Zentimeter Schnee. Im Alpincenter auf 2.450 Metern sind es noch 50 Zentimeter. Im Tal auf 750 Metern ist die Schneedecke hingegen noch nicht angekommen.

Auch in Tirol gibt es bereits winterliche Bedingungen: In Sölden werden am Gletscher auf rund 3.000 Metern 50 Zentimeter gemeldet. Am Pitztaler Gletscher sind es bis zu 30 Zentimeter, am Stubaier Gletscher 20 Zentimeter.

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Auch auf dem Sonnblick liegt Schnee

Die Messstation am Sonnblick auf 3.109 Metern meldet 33 Zentimeter. © kitzsteinhorn.at (Wetter Webcam)

Die Messstation am Sonnblick auf 3.109 Metern meldet 33 Zentimeter. Am Dachstein auf 2.520 Metern sind es laut den aktuellen Messdaten zehn Zentimeter. In Kärnten wurden an der Kölnbreinsperre auf 1.916 Metern ebenfalls zehn Zentimeter gemessen.

Im Tal ist vom Winter noch wenig zu sehen

Der Kontrast könnte kaum größer sein: Während auf den Gletschern bereits Ski gefahren wird, zeigen viele Messstationen in tieferen Lagen noch keinen Schnee. In Österreich ist der Winter also bislang vor allem in den Hochlagen angekommen.

Die Schneehöhen können sich in den kommenden Tagen weiter verändern. Am Kitzsteinhorn wird für Montag bereits weiterer Schneefall erwartet.

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