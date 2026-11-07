Diese Mega-Straße ist unglaubliche 250 Meter breit

Mitten durch die brasilianische Hauptstadt Brasília verläuft mit der Eixo Monumental eine Verkehrsader der absoluten Superlative. Mit einer gewaltigen Spannweite von bis zu 250 Metern gilt der Prachtboulevard als breiteste Straße unseres Planeten und sicherte der Metropole den Status als UNESCO-Weltkulturerbe.

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Wer an weltbekannte Boulevards denkt, hat zumeist die Champs-Élysées in Paris oder den Broadway in New York vor Augen. Der offizielle Weltrekordhalter in Sachen Straßenbreite liegt jedoch auf dem südamerikanischen Kontinent: Die Eixo Monumental (auf Deutsch „Monumentale Achse“) durchquert die Retorten-Metropole Brasília auf spektakuläre Art und Weise. Auf beiden Fahrbahnseiten rauscht der Verkehr jeweils sechsspurig an den bedeutendsten Bauwerken des Landes vorbei. Mit einer maximalen Ausdehnung von satten 250 Metern entthronte sie die traditionsreiche Avenida 9 de Julio im argentinischen Buenos Aires, die es auf eine maximale Breite von 160 Metern bringt.

Die Planungen für diese automobile Lebensader reichen bis in das Jahr 1957 zurück. Damals entwarfen der renommierte Stadtplaner Lúcio Costa und die brasilianische Architektur-Ikone Oscar Niemeyer die Blaupause für Brasiliens neue Planhauptstadt. Als das gesamte urbane Zentrum im Jahr 1960 sprichwörtlich aus dem Boden gestampft wurde, bildete dieser Boulevard das unübersehbare Herzstück des gigantischen Bauvorhabens. Ob die beiden Planer damals gezielt den Anspruch hegten, die breiteste Straße der Welt zu erschaffen, ist historisch nicht verbürgt – das monumentale Bauwerk setzte jedoch vollkommen neue Maßstäbe für das Automobilzeitalter.

Das Herzstück im Flugzeug-Grundriss der Metropole

Wie der Nachrichtensender "CNN Brasil" analysiert, bildet die Monumentalachse das organisatorische Rückgrat des sogenannten "Pilotplans" für Brasília. Die Stadt wurde so konzipiert, dass ihr gesamter Grundriss aus der Vogelperspektive frappant an die Form eines Passagierflugzeugs erinnert. Die Eixo Monumental zieht sich in exakter Ost-West-Richtung durch das Stadtgebiet und teilt die Kapitale in zwei riesige Flügel auf.

Dieser Grundriss erfüllte einen ganz pragmatischen städtebaulichen Zweck: Die Architekten trennten damit das föderale Verwaltungs- und Regierungszentrum strikt von den weitläufigen Wohn- und Lebensbereichen ab. Am 21. April 1960 wurde die Magistrale im Rahmen eines großen Staatsaktes feierlich eingeweiht. Seither pulsiert das gesamte urbane Dasein Brasílias entlang dieses 250 Meter breiten Bandes.

Die Fakten zur Rekord-Straße im Überblick

Offizieller Name: Eixo Monumental („Monumentale Achse“)

Eixo Monumental („Monumentale Achse“) Standort: Brasília, Hauptstadt von Brasilien

Brasília, Hauptstadt von Brasilien Maximale Breite: Bis zu 250 Meter (weltweiter Rekord)

Bis zu 250 Meter (weltweiter Rekord) Verkehrsführung: Sechs Spuren pro Fahrtrichtung

Sechs Spuren pro Fahrtrichtung Vorgänger-Rekordhalter: Avenida 9 de Julio in Buenos Aires (bis zu 160 Meter breit)

Avenida 9 de Julio in Buenos Aires (bis zu 160 Meter breit) Chefplaner: Architekt Oscar Niemeyer und Stadtplaner Lúcio Costa (Entwurf 1957)

Architekt Oscar Niemeyer und Stadtplaner Lúcio Costa (Entwurf 1957) Eröffnung: Feierlicher Festakt am 21. April 1960

Feierlicher Festakt am 21. April 1960 UNESCO-Anerkennung: Eintragung als Weltkulturerbe am 7. Dezember 1987

Hotspot für Touristen und Bühne für das Volk

Der gewaltige, parkähnliche Mittelstreifen zwischen den Fahrbahnen ist weit mehr als eine simple Verkehrsinsel. Er dient der Millionenbevölkerung als gigantische Freiluftbühne für Messen, kulturelle Ausstellungen, sportliche Wettbewerbe, aber auch für landesweite politische Demonstrationen. Zudem säumen zahlreiche Restaurants, Freizeiteinrichtungen, Sportstätten sowie institutionelle Behördenzentren die Trasse.

Am östlichen Endpunkt mündet die Straße in den berühmten "Platz der Drei Gewalten". Hier konzentriert sich die gesamte Macht des größten südamerikanischen Staates: Sowohl die Exekutive als auch die Legislative und die Judikative haben hier ihre obersten Repräsentanzsitze etabliert.

Meisterwerke von Oscar Niemeyer und Welterbe-Ehren

Die Eixo Monumental ist gleichzeitig ein riesiges Freilichtmuseum für die revolutionäre Formensprache von Oscar Niemeyer. Entlang der Achse reihen sich architektonische Meisterwerke wie an einer Perlenschnur:

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Nicht zuletzt dank dieses Boulevards wurde der Stadt am 7. Dezember 1987 eine weltweite Auszeichnung zuteil: Die UNESCO stufte Brasília als einzige im 20. Jahrhundert erbaute Metropole als Weltkulturerbe ein. Der Verband würdigte Brasília als moderne, unverwechselbare Stadt, die mitten im Nirgendwo errichtet wurde, um Architekturgeschichte zu schreiben – ein Status, der bis heute durch die Rekordstraße untermauert wird.