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Hier steht der größte Adventkalender der Welt

Maria Kobetic
von
Gengenbach im Schwarzwald hat den größten Adventkalender der Welt.
© Getty Images
Eine mehr als 20-jährige Tradition macht aus dem Gengenbacher Rathaus einen gigantischen Adventkalender.
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Kennst du das Städtchen Gengenbach im Schwarzwald? Es liegt circa zehn Kilometer südöstlich von Offenburg und zieht jedes Jahr um die Weihnachtszeit tausende Besucher an. Gengenbach hat nämlich das weltgrößte Adventkalenderhaus zu bieten.

Rathaus als weihnachtliche Bühne

Das Gengenbacher Rathaus hat genau 24 Fenster - perfekt, um daraus einen riesigen Adventkalender zu machen. Seit über 20 Jahren gehört das Adventkalenderhaus zur Tradition der Stadt und hat sie weltberühmt gemacht. Schließlich ist es das größte Adventkalenderhaus der Welt und damit eine beliebte Sehenswürdigkeit der Weihnachtszeit.

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Kunstvolle Inszenierung

Dieses Jahr wird die Rathausfassade frisch eingekleidet: Sie erhält eine Hülle und verwandelt sich in eine Bühne für 24 Kunstwerke. Jeden Abend um Schlag 18.00 Uhr öffnet sich ein Fenster des Gengenbacher Adventkalenders und gibt den Blick auf ein Kunstwerk frei. Die Motive stammen heuer vom Illustrator Olaf Hajek, der unter dem Titel "Paradiese" in farbenprächtige, poetische Bildwelten entführt und eine Welt zwischen Wirklichkeit und Traum entstehen lässt.

Nicht nur das Gengenbacher Rathaus lässt magische Weihnachtsstimmung aufkommen: Vor dem Gebäude lädt von 27. November bis 23. Dezember ein traditionsreicher Adventmarkt mit 60 Ständen, Kunsthandwerk und winterlichen Köstlichkeiten zum Verweilen, Bummeln und Genießen ein.

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