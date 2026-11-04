LEGO bringt mit riesigem Godzilla den nächsten Brüller

Schnell sein! Das Set besteht aus mehr als 5.000 Steinchen und ist nur für kurze Zeit verfügbar.

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Diese Woche stürmt "Godzilla Minus Zero" unsere Kinos: In der neuen Version von Regisseur Takashi Yamazaki, der insgesamt 39. Film der Reihe über die gruselige Riesenechse, finden wir uns zwei Jahre nach der vermeintlichen Vernichtung Godzillas wieder. Japan arbeitet am Wiederaufbau, doch das Monster kehrt zurück.

Blockbuster als Sammlerstück

Dieser Stoff hat nicht nur das Zeug zum Blockbuster, Godzilla wird auch zum Sammlerstück. LEGO lässt den König aller Monster erwachen und präsentiert erstmals ein Godzilla-Set aus dem Legendary Monsterverse.

Riesiges LEGO-Set für Liebhaber

LEGO-Godzilla erreich eine Höhe von 70 cm. © LEGO

Die imposante Hommage an das Kult-Monster trägt den Namen "LEGO Ideas Godzilla" und steckt voller dramatischer Effekte: Die Pose mit dem Hitzestrahl ist 70 cm hoch und somit ein beeindruckendes Ausstellungsstück, das alle Blicke auf sich zieht. Um die immense Größe des Modells zu verdeutlichen: Eine LEGO Minifigur reicht gerade einmal bis zu Godzillas Knöchel.

Es fängt Godzillas unheimliche Präsenz aus jedem Winkel ein und wirkt fast, als wäre das Kaiju gerade aus der Leinwand gestiegen. Die strukturierte, schuppige Haut, die gezackten Rückenflossen und der geschwungene Schwanz unterstreichen die furchteinflößende Gestalt des Monsters, während die beweglichen Schultern, Ellbogen, Handgelenke und Finger es Fans ermöglichen, das Monster in Posen zu bringen, die für jeden Kampf geeignet sind. Die Zunge lässt sich gegen ein Hitzestrahl-Element tauschen, um den legendären Schrei des Monsters nachzuahmen.

Fan-Traum wird wahr

Die Idee stammt von dem New Yorker Fan-Designer Matthew Esposito, der sie über die Crowdsourcing-Plattform LEGO Ideas eingereicht hat. "Der Bau des LEGO Godzilla war ein echtes Herzensprojekt. Seit Jahren liebe ich sowohl das Bauen mit LEGO Steinen als auch Godzilla, deshalb wollte ich seine Form, seine Größe und seinen Charakter so genau wie möglich einfangen", erklärt er seine Kreation, "Der Kopf war definitiv die größte Herausforderung, aber zu sehen, wie das Modell Gestalt annahm und schließlich nach mehr als zwei Jahren 10.000 Unterstützer erreichte, war unglaublich. Ich bin allen so dankbar, die das Projekt unterstützt und dazu beigetragen haben, diesen Traum wahr werden zu lassen."

LEGO® Ideas Godzilla gibt es ab 27. November um 399,99 Euro. © LEGO

"LEGO Ideas Godzilla mit Fußabdruck" besteht aus 5.363 Teilen und ist ab 27. November 2026 (nur solange der Vorrat reicht) online und in LEGO Stores erhältlich. Kunden, die das neue Set bis 30. November 2026 kaufen, erhalten das Set "LEGO Ideas Godzilla-Logo mit Fußabdruck" gratis dazu. Es besteht aus 359 Steinen und bildet das unverkennbare Godzilla-Logo vor einer Stadtkulisse nach.