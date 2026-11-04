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Kinohit der Woche

"Godzilla" lässt jetzt unsere Kinos erzittern

Thomas Zeidler-Künz
von
Godzilla steht brüllend inmitten einer zerstörten Stadt unter dramatischem Himmel.
© Toho Studios
39. Monster-Film am Weg zum neuen Hollywood-Wunder. Am Donnerstag auch in unseren Kinos.
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Seit 1954 sorgt das japanische Filmmonster Godzilla, ein bis zu 118,5 Meter große Riesenechse für das große Kino-Gruseln. Mit 33 japanischen und fünf amerikanischen Filmen und über 3,3 Milliarden Dollar Kassa. Jetzt kommt der 39. Streich. "Godzilla Minus Zero", die Fortsetzung des 2023er Blockbusters "Godzilla Minus One", der ja den Oscar für "Beste Visuelle Effekte" holte. Und das als erster nicht-englischsprachiger Film der Geschichte.

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Regisseur Takashi Yamazaki lässt Godzilla wieder auferstehen. © EPA

Regisseur Takashi Yamazaki setzt dafür ab Donnerstag (5. November) in unseren Kinos im Jahr 1949 an. Also zwei Jahre nach der vermeintlichen Vernichtung von Godzilla. Japan versucht den Wiederaufbau. Allen voran Kamikaze-Pilot Kōichi Shikishima der mit seiner Frau Noriko und Adoptivtochter Akiko ein neues Leben aufbaut. Doch dann regt sich auf dem Meeresgrund eine neue, noch unbezwingbarere Gefahr. Das Large-Scale Disaster Response Bureau ist zum Handeln gezwungen und zieht auch Shikishima wieder in den Kampf gegen die zerstörerische Riesenechse ein, um eine drohende, endgültige Katastrophe abzuwenden

Mehrere Menschen beobachten das riesige Monster Godzilla, das durch eine Stadt läuft.
Godzilla sorgt wieder für Angst und Schrecken © Toho Studios

Hollywood-Insider rechnen dafür mit einem US-Startergebnis von rund 35 Millionen Dollar. Das wäre bester Start aller Zeiten für einen japanischen Godzilla-Film und gleich dreimal so viel wie  "Godzilla Minus One". Weltweit werden dafür am Wochenende rund 100 Millionen Dollar Kassa erwartet. Der Start in die Weihnachts-Blockbuster-Saison.

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