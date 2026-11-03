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Horror-Sensation

Nach Gagenstreit: Neve Campbell kehrt in "Scream 8" zurück

Judith Leopold
von
Neve Campbell bei der Scream 7 Premiere
© Getty Images for Paramount Pictures
Neve Campbell schlüpft ein weiteres Mal in ihre Kultrolle der Sidney Prescott. Die 53-jährige Schauspielerin hat ihre Mitwirkung am achten Teil der erfolgreichen Horror-Reihe "Scream" offiziell bestätigt.
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Schauspielerin Neve Campbell (53) wird erneut als Hauptfigur Sidney Prescott in der bekannten Horror-Reihe zu sehen sein.

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Mitwirken bestätigt

Wie das US-Branchenblatt "Variety" unter Berufung auf ein Interview mit der Nachrichtenagentur Associated Press berichtet, bestätigte Campbell ihre Teilnahme an "Scream 8". Die Zusage ließ die Darstellerin fast beiläufig während eines Promotions-Termins für ihre Netflix-Serie "Black Doves" fallen. Konkrete Details zur Handlung oder zur Entwicklung ihrer Rolle behielt sie mit Verweis auf Geheimhaltungsvereinbarungen für sich.

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Bei einem Auftritt im australischen Melbourne lässt Robbie Williams stolz seine Muckis spielen. Ganz schön fit, der 52-Jährige.

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© Getty Images

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© Getty Images

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© Instagram

Rekorderfolg von Teil sieben

Die Ankündigung einer weiteren Fortsetzung folgt auf den kommerziellen Erfolg des siebten Teils. Laut "Variety" verzeichnete "Scream 7" mit einem weltweiten Einspielergebnis von 97,2 Millionen US-Dollar am Eröffnungswochenende den besten Start in der 30-jährigen Geschichte des Franchise. Insgesamt spielte der Film bei einem Produktionsbudget von 45 Millionen US-Dollar weltweit 208 Millionen Dollar ein und stieg damit zum finanziell erfolgreichsten Teil der gesamten Reihe auf.

Neve Campbell posiert mit "Scream"-Symbolen
Neve Campbell posiert mit "Scream"-Symbolen © Getty Images for Paramount Pictures

Rückkehr nach Gagenstreitigkeiten

Campbells Mitwirkung war in der Vergangenheit nicht durchgehend selbstverständlich. Von den bislang sieben Filmen der Reihe wirkte sie in sechs mit. Bei "Scream 6" aus dem Jahr 2023 sagte sie wegen Unstimmigkeiten bezüglich der Bezahlung ab und begründete dies öffentlich damit, dass das finanzielle Angebot nicht ihrem Wert für das Franchise entsprochen habe.

Das bekam sie für Teil 7

Für den siebten Teil erzielten die Parteien wieder eine Einigung, bei der Campbell Berichten zufolge eine Gage von sieben Millionen Dollar erhielt.

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