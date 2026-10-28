Oscar-Hammer in Wien: Malkovich bei Viennale!

Kultregisseur Martin McDonagh meldet sich nach vier Jahren Kinopause mit einem filmischen Paukenschlag zurück. Sein neues Werk "Wild Horse Nine" begeisterte die Filmfestspiele von Venedig und bringt John Malkovich direkt auf Oscar-Kurs.

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Hollywood und Wien halten den Atem an, denn das diesjährige Oscar-Rennen hat seinen absoluten Top-Favoriten gefunden! Nach vier Jahren Kinopause meldet sich Kult-Regisseur Martin McDonagh zurück, und sein neuer Film "Wild Horse Nine" schlägt ein wie eine Bombe. Bei den Filmfestspielen in Venedig gab es tosenden Applaus, und John Malkovich räumte als bester Schauspieler die begehrte Trophäe ab. Nun erobert das Werk die Bundeshauptstadt: Der Streifen läuft als absoluter Publikums-Magnet auf der traditionsreichen Viennale in Wien!

Branchen-Insider sind sich absolut sicher: Dieser Geniestreich katapultiert Malkovich schnurstracks auf die Oscar-Bühne in Los Angeles! Kritiker überschlagen sich mit Lobeshymnen: Es sei die beste, intensivste und genialste Performance, die Malkovich seit Ewigkeiten abgeliefert hat! Seine geniale Mischung aus eiskalter Todesangst, pechschwarzem Humor und stiller Melancholie raubt den Zusehern den Atem. Nach dem Wiener Festival-Auftritt startet der Film am 12. November regulär in den Kinos und entfacht ein echtes Goldjungen-Fieber.

Kammerspiel unter freiem Himmel vor historischer Kulisse

Inhaltlich entführt "Wild Horse Nine" die Zuschauer in das geschichtsträchtige Jahr 1973 nach Santiago de Chile. Während in der chilenischen Hauptstadt der blutige Staatsstreich droht und die Verhältnisse kippen, schickt CIA-Büroleiter MJ, verkörpert von Steve Buscemi, seine beiden Agenten auf eine geheimnisvolle Mission auf die entlegene Osterinsel Rapa Nui. Dort treffen der gealterte Routinier Chris, gespielt von John Malkovich, und sein jüngerer Partner Lee, dargestellt von Oscar-Preisträger Sam Rockwell, auf die monumentalen Moai-Steinkolosse.

Parker Posey spielt die Rolle der Marge. © Searchlight Pictures

Der vermeintliche Dienstauftrag wandelt sich rasch zu einem Kammerspiel unter freiem Himmel. Statt explosiver Verfolgungsjagden rücken existenzielle Fragen nach Schuld, Loyalität und lebenslangen Kompromissen im Dienst zweifelhafter Mächte ins Zentrum. Als Chris eine unerwartete Bindung zu einem rebellischen jungen Paar eingeht, das von Mariana Di Girolamo und Ailín Salas gespielt wird, gerät die Dienstreise im Pazifik endgültig aus den Fugen.

Meisterhaftes Kreativteam garantiert höchste Kinoqualität

Gedreht wurde unter extremen Bedingungen direkt vor Ort auf Rapa Nui, der abgelegensten bewohnten Insel der Erde. Die Dreharbeiten waren Ende April abgeschlossen, bevor der Film im September in Venedig seine gefeierte Premiere erlebte. Das Zusammenspiel zwischen Malkovich und Sam Rockwell, der erstmals mit Malkovich vor der Kamera von McDonagh agiert, besticht durch eine bemerkenswerte emotionale Wärme. Ursprünglich waren Schauspielgrößen wie Oscar Isaac und Christopher Walken mit dem Projekt verknüpft gewesen.

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Hinter den Kulissen vertraute McDonagh auf sein bewährtes, Oscar-nominiertes Erfolgsteam: Chefkameramann Ben Davis fängt die monumentale Weite der Landschaft ein, Filmkomponist Carter Burwell steuert den stimmungsvollen Soundtrack bei, während das eingespielte Produzenten-Trio Graham Broadbent, Pete Czernin und Anita Overland für höchste Produktionsstandards bürgt. Mit diesem handwerklichen Fundament steuert "Wild Horse Nine" zielsicher auf die wichtigste Trophäe Hollywoods zu.