"Die Vögel": Hitchcock-Klassiker kommt als düstere Serie

Alfred Hitchcocks Horror-Klassiker "Die Vögel" kehrt als Serie zurück: US-Sender HBO entwickelt eine moderne Neuinterpretation des Stoffs mit "Succession"-Star Sarah Snook in der Hauptrolle.

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Der US-Bezahlsender HBO hat sich die Rechte an einer Serienadaption von Alfred Hitchcocks Klassiker "Die Vögel" gesichert, wie das Branchenportal "Deadline" meldet. Das Vorhaben befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase und ist als Mini-Serie konzipiert. Für die Hauptrolle wurde Sarah Snook verpflichtet, während sich Tom Spezialy, der zuvor an "Watchmen" mitwirkte, für das Drehbuch verantwortlich zeichnet.

Hitchcock mit Tippy Hedren © Getty Images

Neuer Schauplatz in Alaska

Die Neuinterpretation unterscheidet sich in wesentlichen Punkten vom Spielfilm aus dem Jahr 1963. Die Handlung verlegt das Geschehen nach Alaska in die entlegene Heimatstadt der Hauptfigur Myra Massey. Anstelle der von Tippi Hedren verkörperten Melanie Daniels steht eine Richterin im Fokus, die zur Klärung eines mutmaßlichen Todesfalls anreist und dort auf die Leiche eines erschossenen Jugendfreundes stößt. Parallel zur Aufklärung des Verbrechens gerät die Ortschaft unter den Angriff zunehmend aggressiver Vogelschwärme, wodurch der Mordfall mit einem existentiellen Überlebenskampf verknüpft wird.

Das Star-Foto des Tages 1 / 7 Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl. © Instagram Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look © Getty Images Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert! © Instagram

Bisherige Remakes im Überblick

In der Vergangenheit dienten die Werke des Regisseurs wiederholt als Vorlage für neue Produktionen:

"Psycho"-Adaptionen: Gus Van Sant drehte 1998 eine stark an das Original angelehnte Version, während die Serie "Bates Motel" über fünf Staffeln die Vorgeschichte behandelte.

Variationen bekannter Motive: Filme wie "Ein perfekter Mord" (1998) oder "Disturbia" (2007) griffen zentrale Handlungselemente klassischer Hitchcock-Krimis auf.

Gescheiterte Projekte zu "Die Vögel": Ein 2007 geplantes Kino-Remake mit Naomi Watts sowie ein britisches Serienprojekt der BBC aus dem Jahr 2017 wurden letztlich nicht realisiert.

Verbindung zu Originalvorlagen

Inhaltlich stützt sich die Produktion sowohl auf Hitchcocks Film als auch auf die literarische Kurzgeschichte von Daphne du Maurier aus dem Jahr 1952. Während du Maurier die Attacken im ländlichen Cornwall ansiedelte, wählte Hitchcock seinerzeit den kalifornischen Küstenort Bodega Bay als Schauplatz.