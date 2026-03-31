"Pink Moon": Wann der Vollmond über Österreich am besten zu sehen ist

Anfang April wartet ein besonderes Naturschauspiel auf Fans der Astronomie: Der "Pink Moon" erstrahlt am Nachthimmel.

Der April-Vollmond steht vor der Tür und erreicht sein exaktes Maximum am Donnerstag, 2. April 2026, um 04:11 Uhr. Astronomisch gesehen befindet sich der Erdtrabant dabei im Sternbild Jungfrau und steht der Sonne exakt gegenüber.

Für Beobachter mit bloßem Auge wirkt der Mond jedoch bereits am Mittwoch sowie am Donnerstag und Freitag fast vollständig rund.

Name führt in die Irre

Trotz der Bezeichnung "Pink Moon" färbt sich der Mond nicht tatsächlich rosa. Der Name stammt ursprünglich aus Nordamerika und bezieht sich auf die Phlox-Blume, die im April in kräftigem Pink blüht. Lediglich in Horizontnähe kann der Mond durch Effekte der Erdatmosphäre leicht orange oder rötlich erscheinen. Wer jetzt allerdings tatsächlich einen rosa leuchtenden Mond erwartet, wird leider enttäuscht, so die Einordnung zum optischen Phänomen.

Tipps für Beobachter in Wien

Besonders der Abend am Donnerstag bietet sich für Beobachtungen an, sofern das Wetter mitspielt.

Für Wien ist der Mondaufgang für Donnerstag, 2. April, um etwa 20:13 Uhr angesetzt. Zwar sind aktuell Wolken vorhergesagt, doch Wolkenlücken könnten den Blick auf das Spektakel freigeben. Direkt nach dem Aufgang wirkt der Himmelskörper durch eine optische Täuschung oft besonders groß und stimmungsvoll.

Ausblick auf den Blue Moon

Nach dem Ereignis im April folgt im Mai bereits das nächste Phänomen: der sogenannte "Blue Moon". Auch dieser Name hat nichts mit der tatsächlichen Farbe zu tun. Er bezeichnet lediglich den Umstand, dass im Mai gleich zwei Vollmonde am Himmel erscheinen werden. Der Pink Moon bleibt somit das prägende astronomische Ereignis für den Start in den April.