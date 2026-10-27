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Neuauflage

"Wetten, dass..?" - Mega Countdown vor Start der Show

Judith Leopold
von
Bill Kaulitz und Tom Kaulitz
© ZDF und Ariel Oscar Greith
Für die Neuauflage von "Wetten, dass..?" rüstet das ZDF auf: Bereits vor der Hauptsendung mit Bill und Tom Kaulitz stimmt eine 50-minütige Live-Ausgabe das Fernsehpublikum ein.
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Das TV-Event setzt im ZDF bereits vor dem regulären Show-Start um 20:15 Uhr ein: Ein vorgeschalteter Countdown nutzt die Zeit des öffentlich-rechtlichen Werbefensters vor 20:00 Uhr, um die Aufmerksamkeit schon vor der Hauptsendung zu bündeln. Die 50 Minuten umfassende Pre-Show mit dem Titel "Wetten, dass..? - Der Countdown" verlängert die Sendezeit des Unterhaltungsabends spürbar.

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Neues Moderationsteam für Countdown

Für die Leitung der Vorberichterstattung setzt die Sendeanstalt auf ein neu formiertes Moderationsduo. Janin Ullmann übernimmt die Hauptmoderation, während Marvin Fischer gemeinsam mit ihr durch die Sendung führt.

Blick hinter die Kulissen

Unterstützt wird das Duo durch Lutz van der Horst, der als Backstage-Reporter im Einsatz ist. Der Reporter liefert exklusive Vorberichte aus der Messehalle in Halle (Saale):

  • Einblicke in die Garderoben sowie in die letzten Vorbereitungen hinter den Kulissen.
  • Erste Gespräche mit den anreisenden Wettkandidaten des Abends.
  • Vorab-Interviews mit prominenten Gästen vor Betreten der Studiobühne.

Das Star-Foto des Tages

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Familienfoto aus dem Hause Brosnan

Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl.

© Instagram

Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look

Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look

© Getty Images

Frau mit Lockenwicklern dekoriert Gebäck an einem Küchentisch mit Zutaten und Snacks.

Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert!

© Instagram

Klassisches Konzept zur Primetime

Um 20:15 Uhr übernehmen schließlich Bill und Tom Kaulitz die Bühne zur vorerst einmalig angekündigten Hauptausgabe. Am bewährten Aufbau soll sich wenig ändern: Neben Saal- und Außenwetten stehen die traditionelle Talk-Couch sowie internationale Musikauftritte auf dem Programm, ehe das Publikum die Wettkönigin oder den Wettkönig kürt. Nach der Ausstrahlung wird ZDF-Intendant Norbert Himmler die linearen Quoten auswerten.

Umfangreiche Doku über Kaulitz-Brüder

Flankiert wird das Show-Comeback durch weitere Programmangebote: Ab Donnerstag, 19. November, startet in der ZDF-Mediathek und ab Dienstag, 1. Dezember, im linearen Hauptprogramm die mehrteilige Dokumentation "Tokio Hotel - Gegen alle Regeln" über den Werdegang der beiden Moderatoren.

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