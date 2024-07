Hamas-Chef Ismail Haniyeh im Iran getötet

Hamas-Führer Ismail Haniyeh ist in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet worden.

Das teilten die radikalislamische Palästinenser-Organisation und die iranischen Revolutionsgarden in einem Statement bzw. in iranischen Staatsmedien am Mittwoch mit. Mit Haniyeh wurde auch einer seiner Leibwächter getötet.

Die Hamas betrauerte in ihrem Statement den Tod ihres politischen Anführers. Gleichzeitig behauptete sie, er sei in einem "tückischen zionistischen Überfall in seiner Residenz in Teheran" getötet worden. Auch die Revolutionsgarden sprachen von einem Angriff auf Haniyehs Residenz. Haniyeh hatte am Dienstag an der Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian teilgenommen.