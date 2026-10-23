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Tod mit 93 Jahren

Hollywood trauert um "Top Gun"-Star Tom Skerritt

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Tom Skerritt
© CBS via Getty Images
Skerritt spielte auch im Science-Fiction-Klassiker "Alien" und der US-Fernsehserie "Picket Fences" mit.
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Der aus Filmen wie "Top Gun" und "Alien" bekannte Schauspieler Tom Skerritt ist tot. Er sei im Alter von 93 Jahren gestorben, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf seine Familie und sein Management. Skerritt war mehr als sechs Jahrzehnte in Film und Fernsehen präsent. Das Branchenportal "Variety" schrieb, er sei am Mittwoch (Ortszeit) eines natürlichen Todes gestorben.

Tom Skerritt
Tom Skerritt © Getty Images

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Skerritt wurde 1933 in Detroit im US-Bundesstaat Michigan geboren und begann seine Schauspielkarriere in den 60er Jahren. In dem Science-Fiction-Klassiker "Alien" (1979) spielte er den Raumschiffkapitän Dallas, in "Top Gun" (1986) verkörperte er an der Seite von Tom Cruise Commander Mike "Viper" Metcalf. Für seine Rolle als Sheriff Jimmy Brock in der US-Fernsehserie "Picket Fences" gewann er 1993 einen Emmy als bester Hauptdarsteller einer Dramaserie. Eines seiner letzten Projekte war das 2021 erschienene Filmdrama "East of the Mountains".

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