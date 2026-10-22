Kult-Serie "Glee" kehrt zurück

Die Musical-Serie "Glee" bekommt eine Neuauflage. Nach mehr als zehn Jahren soll die Erfolgsserie zurück auf die Bildschirme kommen. Auch bekannte Gesichter könnten wieder mit dabei sein.

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"Es ist offiziell. Glee kommt zurück." Mit diesen Worten haben Disney+ und Hulu auf Instagram die Rückkehr der beliebten Musical-Serie angekündigt. Konkrete Details zum Starttermin oder zur Besetzung gibt es bisher allerdings noch nicht.

Laut dem Branchenportal "Variety" sollen Lea Michele, die in der Originalserie die Hauptrolle spielte, und weitere Schauspieler aus der früheren Besetzung erneut vor der Kamera stehen. Ein offizielles Casting wurde bislang nicht veröffentlicht.

Erfolgsserie lief sechs Staffeln lang

"Glee" wurde von Ryan Murphy, Brad Falchuk und Ian Brennan entwickelt und lief von 2009 bis 2015. In sechs Staffeln begleitete die Serie eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern an einer Highschool im US-Bundesstaat Ohio, die gemeinsam in einem Schulchor sangen.

Die Mischung aus Musik, Humor und emotionalen Geschichten machte "Glee" weltweit erfolgreich. Neben den musikalischen Auftritten behandelte die Serie auch ernste Themen wie Mobbing, Sexualität, Identität und gesellschaftliche Ausgrenzung.

Drehbuch für Reboot bereits fertig

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Dass eine Rückkehr geplant ist, hatte sich bereits zuvor abgezeichnet. Serien-Schöpfer Ryan Murphy hatte laut "Variety" im September erklärt, dass er das Drehbuch für ein Reboot fertiggestellt und mit Mitgliedern der Originalbesetzung gesprochen habe.

Serien-Schöpfer Ryan Murphy hatte laut "Variety" im September erklärt, dass er das Drehbuch für ein Reboot fertiggestellt hat. © WireImage

Wie die Neuauflage genau aussehen wird und welche Stars tatsächlich zurückkehren, bleibt vorerst offen. Fans müssen sich also noch gedulden, bis weitere Einzelheiten bekannt werden.

Drei Stars sind bereits gestorben

Die Rückkehr von "Glee" weckt bei vielen Fans auch schmerzhafte Erinnerungen. Die Geschichte der Erfolgsserie ist von schweren Schicksalsschlägen überschattet: Drei bekannte Darsteller aus dem Original-Cast sind inzwischen verstorben.

Cory Monteith und Naya Rivera sind vor einigen Jahren bereits verstorben. © WireImage

Cory Monteith, der in der Serie Finn Hudson spielte, starb 2013 im Alter von nur 31 Jahren an einer versehentlichen Überdosis. Mark Salling, bekannt als Noah "Puck" Puckerman, wurde 2018 mit 35 Jahren tot aufgefunden. 2020 folgte die nächste Tragödie: Naya Rivera, die Santana Lopez verkörperte, ertrank im Alter von 33 Jahren bei einem Bootsausflug in Kalifornien.

Ihr Tod erschütterte Fans und ehemalige Kollegen gleichermaßen. Mit der angekündigten Neuauflage kehrt "Glee" nun zurück – doch drei seiner prägenden Gesichter werden fehlen.