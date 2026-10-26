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Austropop-Wunder auf Platz 1 der Ö3-Charts

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Drei junge Männer stehen eng beieinander und blicken in die Kamera, draußen bei Tageslicht.
© Nikolas Rode
Gewaltige Überraschung an der Spitze der heimischen Musikszene: Die österreichische Band Laurenz Nikolaus stürmt mit ihrem Debütalbum direkt auf Platz eins der offiziellen Ö3 Austria Top 40 Longplay Charts. Mit dem Werk "Aus Dem Koffer" katapultieren sich die Musiker aus dem Stand an die Spitze und verweisen internationale Superstars auf die Plätze.
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Die aktuellen Ö3 Austria Top 40 Longplay Charts vom 23. Oktober halten einen echten Paukenschlag für die heimische Musikwelt bereit. Wo sonst millionenschwere internationale Großproduktionen dominieren, setzt sich mit der Band Laurenz Nikolaus ein heimischer Act aus dem Nichts durch. Die Newcomer feiern mit ihrem Erstlingswerk "Aus Dem Koffer" einen sensationellen Triumphzug und erobern auf Anhieb als Neueinsteiger den begehrten ersten Platz.

Dabei lassen die heimischen Musiker namhafte globale Konkurrenz hinter sich. Auf dem zweiten Rang folgt die irische Post-Punk-Sensation Fontaines D.C., die mit ihrem Neueinstieg "Dopamine Chamber" debütiert. Rang drei sichert sich Deutschrap-Star Ski Aggu mit seinem Neueinsteiger-Album "Ski Aggu Musik", während die deutsche Indie-Pop-Band Giant Rooks mit dem Werk "If Heaven Exists, This Might Be It" auf Platz vier einsteigt. Dass sich eine österreichische Band gegen diese globale Wucht durchsetzt, unterstreicht den hohen Stellenwert dieses Erfolgs.

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Austropop-Boom: Georg Danzer und Bilderbuch in den Top-Rängen

Neben dem Sensationssieg der Band Laurenz Nikolaus belegen die aktuellen Verkaufs- und Streamingzahlen eine eindrucksvolle Renaissance rot-weiß-roter Klänge. Eine unvergessene Ikone mischt weiterhin ganz vorne mit: Austropop-Legende Georg Danzer behauptet sich mit seinem Werk "Jahreszeiten" in der mittlerweile dritten Wertungswoche auf einem bärenstarken fünften Platz. Danzers zeitlose Poesie beweist damit einmal mehr ihre generationenübergreifende Faszination.

Für die heimische Kultformation Bilderbuch brachte die aktuelle Erhebung hingegen eine spürbare Zäsur. Ihr experimentelles Album "∞+1", das in der vergangenen Woche noch stolz vom Thron der Charts gegrüßt hatte, musste die Spitzenposition abtreten und rutschte in der zweiten Wertungswoche auf den siebten Platz ab. Dennoch beweist die starke rot-weiß-rote Präsenz die ungebrochene Vitalität der hiesigen Musikszene.

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Bilderbuch © Ostermann

Globale Superstars komplettieren die Top 10

Im Schatten des rot-weiß-roten Triumphs kämpfen etablierte Weltstars um jeden Rang. US-Megastar Olivia Rodrigo behauptet sich mit ihrem Hit-Album "You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love" seit nunmehr 19 Wochen in der Spitzengruppe und belegt aktuell den sechsten Platz. Direkt hinter Bilderbuch reiht sich die deutsche Pop-Band Tokio Hotel mit ihrem Neueinstieg "Encore" auf Rang acht ein.

Den neunten Platz belegt die Band Unheilig, die mit "Liebe Glaube Monster" seit mittlerweile 14 Wertungswochen die vorderen Ränge bereichert. Den Abschluss der Top 10 markiert Rapper Reezy, der mit seinem Werk "Nur Damit Du" als Neueinsteiger auf Position zehn landet. Mit ihrem triumphalen Direkteinstieg setzt die Band Laurenz Nikolaus ein kraftvolles Signal für handgemachte österreichische Musik im digitalen Streaming-Zeitalter.

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