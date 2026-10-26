Dancing Stars: Bittere Absagen-Welle für den ORF

Auf dem Küniglberg laufen die Vorbereitungen für die beliebteste TV-Tanzshow des Landes auf Hochtouren. Während die Auswahlrunden für die 17. Staffel von "Dancing Stars" im Frühjahr 2027 gestartet sind, sickern erste Namen durch.

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Hinter den Kulissen des ORF brodelt die Gerüchteküche wie jedes Jahr um diese Zeit. Wer wagt den Schritt auf das glatte Parkett im Ballsaal, wer holt sich die begehrte Trophäe? Wie oe24 bereits berichtete und Insider nun bestätigen, gelten zwei prominente Herren bereits als so gut wie gesetzt: Internet-Phänomen Satans Bratan und Musiker sowie Arzt Marco Pogo werden als absolute Fixstarter für das Frühjahr 2027 gehandelt. Beide bringen eine enorme Fanbasis mit und versprechen beste Unterhaltung zur Primetime.

Am vergangenen Wochenende bekamen die Spekulationen zusätzliche Nahrung, als ein weiteres bekanntes Gesicht in den Gängen des ORF-Zentrums gesichtet wurde: Social-Media-Star MaxaMillion soll sich ebenfalls in Verhandlungen für die 17. Staffel befinden.

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Zudem steht mit Markus Freistätter ein profilierter Schauspieler hoch im Kurs, der die Riege der tanzbegeisterten Prominenten verstärken könnte. Am Ende werden zehn mutige Kandidaten um die Gunst von Jury und Publikum tanzen.

Prominente Absagen-Welle von Russwurm bis Naschenweng

Doch der ORF kassierte bei der Zusammenstellung des neuen Casts nicht nur Zusagen, sondern musste auch schmerzhafte Absagen verkraften. Mehrere heimische Publikumslieblinge lehnten die schweißtreibende Einladung ab. Unter den prominenten Absagern befindet sich TV-Ikone Vera Russwurm, die dem TV-Parkett vorerst eine Absage erteilte.

Vera Russwurm und Peter Hofbauer © Getty Images

Ebenfalls nicht mittanzen wird Opus-Legende Ewald Pfleger, der das Angebot ablehnte. Besonders bitter für die Schlager-Gemeinde: Auch Hitparaden-Stürmerin Melissa Naschenweng erteilte dem Sender einen Korb. Trotz intensiver Bemühungen der Verantwortlichen entschied sich die Kärntner Sängerin gegen eine Teilnahme im Frühjahr.

Melissa Naschenweng © Getty Images

Orchester gestrichen

Neben den Personalien bei den Prominenten steht eine fundamentale Weichenstellung für die Show bereits felsenfest: Der ORF verabschiedet sich von einer jahrzehntelangen Tradition und streicht das Live-Orchester komplett aus dem Programm.

Diese Sparmaßnahme hat personelle Konsequenzen. Mit dem Wegfall des Orchesters verliert das Format auch seine musikalische Seele: Stimmwunder Monika Ballwein wird in der 17. Staffel nicht mehr mit von der Partie sein. Der traditionsreiche Ballsaal verliert damit eines seiner markantesten Gesichter, während der Sender den Weg für ein modernisiertes, digitaleres Soundgewand freimacht.