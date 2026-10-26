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ProAm-Turnier

Colony Club: Promi-Tennis mit Thomas Muster!

Nathalie Martens
von
Drei Personen posieren lächelnd vor einem Tennisplatz im Freien.
© Andreas Tischler / Vienna Press
Hochkarätiger Sport und glamouröser Society-Trubel trafen im traditionsreichen Wiener Colony Tennisclub aufeinander. Beim mit Spannung erwarteten ProAm-Promi-Tennisturnier lieferten sich heimische Legenden, Spitzenpolitiker, Theaterstars und Kulturschaffende packende Ballwechsel für den guten Zweck.
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Der traditionsreiche Colony Club in Wien verwandelte sich am Wochenende in das Epizentrum der heimischen Prominenz. Bei strahlendem Wetter griffen Persönlichkeiten aus völlig unterschiedlichen Welten zum Racket, um im bewährten ProAm-Modus – also Profis an der Seite ambitionierter Amateure – um jeden Punkt zu feilschen. Im Mittelpunkt des sportlichen Geschehens stand zweifellos Österreichs einziger Grand-Slam-Sieger Thomas Muster. Die frühere Nummer eins der Weltrangliste bewies auf der roten Asche, dass der legendäre Ehrgeiz und die  knallharte Vorhand auch Jahre nach dem Ende seiner Profikarriere nichts von ihrer Wucht verloren haben.

Zwei Personen stehen lachend auf einem Tennisplatz, eine hält einen Schläger, die andere einen Tennisball.
Kerstin LECHNER, Klaus PANHOLZER © Andreas Tischler / Vienna Press

Ebenfalls mit vollem Körpereinsatz auf dem Platz vertreten war NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Die Parteivorsitzende tauschte das politische Parkett gegen Tennisschuhe und Schweißband und demonstrierte bei langen Grundlinienduellen beachtliche Ausdauer. An ihrer Seite sorgte eine weitere rot-weiß-rote Tennis-Ikone für sportliche Glanzpunkte: Die frühere Weltranglisten-Achte und heutige TV-Expertin Babsi Schett zeigte am Netz gewohnte Klasse und feine Ballbehandlung.

Zwei Frauen lachen und halten Tennisschläger auf einem Indoor-Tennisplatz.
Mira ANTONITSCH, Nina HARTMANN © Andreas Tischler / Vienna Press

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Nach den schweißtreibenden Matches ging das Turnier nahtlos in einen geselligen Nachmittag über. Bei kühlen Drinks und kulinarischen Schmankerln ließen die prominenten Teilnehmer die besten Ballwechsel Revue passieren. Trotz des sportlichen Ehrgeizes stand vor allem der Spaß an der Bewegung und das Miteinander im Vordergrund.

Vier Personen posieren lächelnd in legerer Kleidung vor einer Bar im Tennisclub.
Beate MEINL-REISINGER, Barbara Babsi SCHETT, Alexander PRÖLL, HYUNG-KII Joo © Andreas Tischler / Vienna Press

Das ProAm-Turnier im Colony Club hat einmal mehr unter Beweis gestellt, wie wunderbar Sport als Brücke zwischen Politik, Kunst, Mode und Spitzenathletik fungiert. Die gelungene Mischung aus Weltstars und Amateuren begeisterte die Zuseher am Platzrand und machte die Traditionsveranstaltung zu einem der charmantesten Society-Höhepunkte des goldenen Herbstes.

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