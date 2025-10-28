Nächster "Tatort"-Star verkündet Abschied von Krimireihe

Nach über 20 Jahren verabschiedet sich Hubert Kramar aus dem Wiener „Tatort“. Mit dem Ausstieg seiner Kollegen Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser endet auch seine Ära als Oberst Ernst Rauter.

Der Wiener „Tatort“ verliert ein weiteres bekanntes Gesicht: Schauspieler Hubert Kramar (77) gibt nach zwei Jahrzehnten seinen Abschied aus der ARD-Krimireihe bekannt. Seit 2005 verkörperte er in der österreichischen Produktion den Oberst Ernst Rauter, den Leiter der Mordkommission des Bundeskriminalamts Wien.

Wie t-online.de berichtet, endet Kramars „Tatort“-Zeit mit dem Ausstieg seiner langjährigen Kollegen Harald Krassnitzer (65) und Adele Neuhauser (66). Der Schauspieler erzählte in der ORF-Sendung „Guten Morgen Österreich“, dass sein Abschied ursprünglich still und ohne große Ankündigung erfolgen sollte. Doch seine Kollegen setzten sich persönlich dafür ein, dass er bis zum Ende dabei sein durfte.

„Harald und Adele haben gemeint, es ist unmöglich, dass man mich einfach so rausfallen lässt“, sagte Kramar laut t-online.de in dem TV-Interview. Der Schauspieler zeigte sich sichtlich bewegt und beschrieb den Abschied als „sehr rührend“.

Letzte gemeinsame Folgen im Dreh

Die letzte gemeinsame Episode mit dem Titel „Wir sind Helden“ wird laut orf.at noch bis Mitte November gedreht und 2026 ausgestrahlt. Im kommenden Jahr sollen außerdem zwei weitere Fälle mit Krassnitzer und Neuhauser gezeigt werden, bevor das Duo endgültig die Ermittlungsarbeit einstellt. Bereits im April 2025 hatten beide Hauptdarsteller ihren Ausstieg angekündigt.

© ORF/Darryl Oswald

„Es war eine sehr gute, sehr spannende, sehr kreative Zeit mit Adele, mit Bibi und Moritz! Jetzt ist es der absolut richtige Zeitpunkt, dass wir uns verabschieden“,

sagte Harald Krassnitzer laut ORF.

Eine besondere Verbindung

Auch Adele Neuhauser sprach über die enge Beziehung zu ihrem Kollegen. Im Gespräch mit dem Magazin Meins (Ausgabe 12/2025) erklärte die Schauspielerin: „Ich fühle mich stets beschützt und sicher an Harrys Seite – in der Arbeit, aber auch privat. Zwischen uns hat sich über die Jahre ein sehr vertrautes Gefühl eingestellt.

"Tatort: Messer" © ORF/Hubert Mican

Unsere Beziehung ist etwas wirklich Besonderes. Ich bin glücklich und stolz, in meinem Leben so etwas gefunden zu haben.“