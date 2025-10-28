Im "Tatort"? Larissa Marolt wird zur TV-Kommissarin

Die Schauspielerin darf sich über viele neue Engagements freuen. Im Gespräch mit oe24 gibt sie schon einen Vorgeschmack auf das, was kommt.

Sie war die laute, wilde Kärntnerin, die Österreich vor über einem Jahrzehnt durch "Austria’s Next Topmodel" eroberte – und ist heute eine der beständigsten und vielseitigsten Gesichter der deutschsprachigen Fernsehlandschaft. Larissa Marolt hat sich längst vom Model zur ernstzunehmenden Schauspielerin und TV-Persönlichkeit entwickelt.

Von der Modelvilla zu den großen TV-Studios

Seit ihrem Durchbruch 2009 ist Marolt aus der Unterhaltungswelt kaum mehr wegzudenken. Nach dem Reality-Erfolg folgten Schauspielausbildung, Theaterarbeit und unzählige TV-Rollen – darunter in Serien wie "Sturm der Liebe", wo sie über mehrere Staffeln hinweg das Publikum begeisterte.

Doch Marolt ist nicht nur in Deutschland gefragt. Auch in internationalen Produktionen ist sie inzwischen eine fixe Größe. Für Paramount stand sie zuletzt für die neue Serie "Parallel Me" vor der Kamera – ein Projekt, das ihr Talent einmal mehr über die Landesgrenzen hinaus trägt.





Neue Energie nach einer kreativen Pause

Nach einer kurzen Auszeit im vergangenen Jahr kehrt die 33-Jährige nun mit neuem Elan zurück. Die Zeit hat sie genutzt, um Kraft zu tanken – und das zahlt sich aus: Gleich mehrere neue Engagements stehen an.

Neben der Paramount-Serie drehte Marolt auch einen neuen Inga-Lindström-Film mit dem Titel "Minnas Traum", eine romantische Liebesgeschichte im typischen Schweden-Flair, die demnächst im ZDF zu sehen sein wird.

Larissa als Kommissarin – Spannung garantiert

Ein besonderes Highlight steht allerdings noch bevor: Vor Kurzem schlüpfte Larissa für das ZDF in die Rolle einer Kommissarin. Ob es sich dabei gar um einen Auftritt im „Tatort“ handelt, will die Schauspielerin noch nicht verraten. Sicher ist jedoch: Im November wird die Folge ausgestrahlt – und schon jetzt wird in der Branche gemunkelt, dass Marolt in dieser Rolle eine ganz neue Facette von sich zeigt.





Erfolg mit Herz, Humor und Haltung

Ob als Model, Schauspielerin oder Moderatorin – Larissa Marolt bleibt ihrem Markenzeichen treu: Energie, Authentizität und ein unerschütterlicher Wille, immer wieder Neues zu wagen. Ihr Weg zeigt, wie sich aus Reality-Ruhm eine nachhaltige Karriere formen lässt – mit Talent, Selbstbewusstsein und einer großen Portion Kärntner Charme.

Im November heißt es also wieder: Einschalten – und staunen, wie Larissa Marolt sich einmal mehr neu erfindet.