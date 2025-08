Larissa Marolt überrascht in Salzburg mit feschem Begleiter

Die Schauspielerin zeigte sich bei Sebastians Kurz Party gut gelaunt - und sie kam nicht alleine. Doch, wer ist der gutaussehende Mann an ihrer Seite?

Beim Society-Event „Schinkenfleckerl & Gin Tonic“ in Salzburg zog Schauspielerin Larissa Marolt (33) wie gewohnt alle Blicke auf sich. An ihrer Seite: ein gutaussehender junger Mann, der schnell für Gesprächsstoff sorgte. Frisch verliebt? Nein – denn bei ihrem charmanten Begleiter handelt es sich um ihren jüngeren Bruder Moritz Marolt.

Die beiden Geschwister sorgten nicht nur optisch für Aufsehen, sondern auch für reichlich Verwirrung bei Larissas Fans und Kollegen. Denn: Moritz sieht seiner berühmten Schwester so ähnlich, dass manche ihn glatt für ihren Zwillingsbruder hielten.

Ungläubige Fans und Kollegen

Schauspielkollegin Melanie Wiegmann kommentierte ungläubig auf Social Media: „Das ist der Moritz??? Wahnsinn!“ Und auch Sängerin Elvira Michieva, einst Kandidatin bei Popstars und Mitglied der Band Bisou, zeigte sich verblüfft – vor allem über das Aussehen von Larissas attraktivem Bruder.





Moritz Marolt, der bislang eher im Hintergrund stand, rückt damit plötzlich ins Rampenlicht – und beweist: gutes Aussehen liegt offenbar in der Familie. Während Larissa an diesem Abend mit Glanz und Stil überzeugte, machte Moritz mit seinem charmanten Auftritt mehr als nur Nebenrolle. Klar ist: Dieses Geschwister-Duo bleibt in Erinnerung - und Moritz könnte glatt in Larissas Model-Fußstapfen treten.