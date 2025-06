Larissa Marolt: Auftritt mit Nacktkleid und David Garrett

Das Model feiert einen besonderen Red-Carpet-Moment mit dem Star-Geiger und verrät, wie lange die beiden sich bereits kennen.

Prominenter Besuch beim Sommerfest der Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“: Zahlreiche Stars und Persönlichkeiten kamen in Berlin zusammen, um sich für den guten Zweck einzusetzen. Doch besonders zwei Gäste sorgten auf dem roten Teppich für Aufsehen: Model und Schauspielerin Larissa Marolt (32) sowie Star-Geiger David Garrett (44).

Larissa Marolt erschien in einem hautengen, glitzernden Kleid, das mit seiner transparenten Optik und nudefarbenem Stoff kaum Raum für Fantasie ließ. Der Look betonte ihre schlanke Silhouette und zog die Blicke der Fotografen auf sich. Vor allem das Licht der Abendsonne ließ das Kleid noch durchsichtiger wirken, was für reichlich Gesprächsstoff unter den Gästen und in den sozialen Medien sorgte.

Schwitzen für den guten Zweck

Einen ganz anderen Weg wählte David Garrett: Der Musiker kombinierte schwarze Hosen mit einem weißen Hoodie, auf dem eine große Spiderman-Figur prangte. Während sich viele Gäste bei Temperaturen von über 30 Grad für luftige Outfits entschieden hatten, blieb Garrett seiner lässigen Streetstyle-Linie treu – allerdings offenbar auf Kosten des Komforts.





10 Jahre Freundschaft

Nach der Veranstaltung postete Larissa Marolt das gemeinsame Foto mit David Garrett auf Instagram und versah es mit dem Hashtag #10yearsoffriendship sowie dem Wort „Reunion“, was auf ihre langjährige Bekanntschaft hinweist.

Das Sommerfest von „Ein Herz für Kinder“ gilt als wichtiger Treffpunkt von Prominenten aus Unterhaltung, Politik und Gesellschaft. Ziel der Veranstaltung ist es, auf die Arbeit der Organisation aufmerksam zu machen, die sich seit Jahrzehnten für Kinder in Not einsetzt.