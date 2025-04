Larissa Marolt in Istanbul von Erdbeben überrascht: "Shit, es wackelt"

Die Kärntnerin dokumentierte die Erlebnisse. Marolt verbrachte eine Nacht in der Hotelrezeption, um schneller flüchten zu können.

Larissa Marolt erlebte dramatische Momente in Istanbul: Die österreichische Schauspielerin und Model-Ikone war gerade für Dreharbeiten der TV-Show "My Style Rocks" in der türkischen Metropole, als ein heftiges Erdbeben die Stadt erschütterte. Die Aufzeichnungen mussten sofort unterbrochen werden – und Larissa dokumentierte die erschütternden Ereignisse in mehreren Instagram-Videos.

Schockierende Videos

In einem Clip ist zu sehen, wie sie sich gerade in einem Aufzug befindet, als plötzlich alles zu wackeln beginnt. Man hört Larissas erschrockene Stimme. In einem weiteren Video läuft sie hastig durch ein Stiegenhaus, auf der Suche nach Sicherheit. Sie wirkt dabei deutlich angespannt.

Besonders bewegend: Larissa verbrachte die Nacht nicht in ihrem Hotelapartment, sondern in der Rezeption. "Ich traue mich jetzt nicht mehr nach oben in mein Apartment", erzählt sie mit müder Stimme, in einem Couchsessel kauernd. Die Angst vor Nachbeben ist groß – und verständlich.

Larissa filmt mit

Trotz der aufwühlenden Situation blieb Larissa stark und wollte ihre Follower an ihrer Realität teilhaben lassen. "Ich bin sofort aus dem Studio gelaufen", sagt sie in einer Story. Ihr Hotelzimmer lag in einem Wolkenkratzer in schwindelerregender Höhe. Marolt musste ihren Reisepass und ihre Sachen allerdings holen.





Die Dreharbeiten zu "My Style Rocks" wurden zunächst pausiert, Sicherheit und das Wohlergehen der Beteiligten stehen jetzt an erster Stelle. Marolt nahm den nächsten Flieger nach Deutschland. Wann genau es weitergeht, ist aktuell noch unklar. Wichtig ist, dass alle wohlauf sind.