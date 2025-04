ORF-Star Martina Reuter: Striptease auf Instagram

Die Moderatorin hat 25 Kilogramm abgenommen und zeigt sich jetzt besonders freizügig.

Martina Reuter kennt man eigentlich als quirliges TV-Gesicht mit Mode-Faible und einem breiten Grinser im Frühstücksfernsehen. Doch jetzt sorgt sie mit einem ganz neuen Look für Furore – und zwar international. Die 45-Jährige hat in den vergangenen Monaten beachtliche 25 Kilogramm abgenommen – und präsentiert sich auf Instagram neuerdings nicht nur in trendigen Outfits, sondern auch ganz freizügig im BH.

Mehr lesen:

Selbstliebe groß geschrieben

Strippen für die Selbstliebe? Fast. Denn was früher noch unter „mutige Stilberatung“ fiel, ist heute ein Social-Media-Hingucker. In ihren Posts zeigt Reuter nicht nur Mode, sondern auch ihren flachen Bauch – mal mit Blazer, mal mit Lingerie-Look. Ihre Follower sind begeistert und drücken das ganz digital mit Flammenemojis, Herzen und Jubelkommentaren aus. In ihrem neuesten Posting fängt sie an zu strippen, zeigt sich dann aber doch wieder in unterschiedlichsten Outfits.

Der Erfolg bleibt nicht unbemerkt: US-Agenturen haben bereits angeklopft. Reuter steht inzwischen als Model vor der Kamera – ein Karriere-Upgrade, das sie selbst vermutlich vor einem Jahr nicht für möglich gehalten hätte. Doch mit Disziplin, Humor und dem richtigen Hashtag ist eben alles möglich.