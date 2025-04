Ex-ORF-Star zeigt sich verboten sexy auf Instagram

Auf der Instagram-Seite einer Moderatorin geht es immer heißer zu. Ihre Fans wünschen sich noch mehr nackte Haut.

Wird sie bald auch auf OnlyFans zu finden sein? Wenn es um ihre Fans geht, ja! In ihrem Instagram-Profil bietet die ehemalige ORF-Moderatorin allerdings bereits viel nackte Haut. Martina Kaiser ist schließlich stolz auf ihren Körper - und der kann sich sehen lassen. Egal, ob in Strumpfhosen, Bikini oder heißen Dessous, Martina macht eine gute Figur und erfreut ihre Follower mit den schönen Bildern.

Martina zeigt ihren knackigen Po © Instagram

Heißer Geburtstag

Anlässlich ihres 55. Geburtstags ließ sich die fesche Niederösterreicherin erneut in spärlicher Bekleidung ablichten. In einer Story gibt sie Einblick. Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt sie mit Reizwäsche in lasziver Pose auf einem Sessel. Damit macht sich Martina Kaiser sicherlich nicht nur selbst ein Geburtstagsgeschenk.





Immer wieder postet Kaiser Shooting-Bilder und sorgt damit für viel Furore: "Perfekt in jeder Hinsicht", "wunderschöne lange Beine, eine attraktive Frau, wow!" und "Martina Kaiser ist eine Traumfrau", lauten nur drei der vielen begeisterten Kommentare.