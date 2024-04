Ex-ORF-Star Martina Kaiser: Erneut zu "sexuell" für Instagram

Wieder einmal wurde ein Video der einstigen Moderatorin auf Instagram gesperrt

"Dreimal dürft ihr raten, was schon wieder passiert ist", schreibt Ex-ORF-Moderatorin Martina Kaiser (54) auf Instagram zu einem Video, das sie dabei zeigt, wie sie ihre Tochter nachmacht. Die Mostviertlerin posiert dabei vor einem Teller mit Spargel und anderem Gemüse. Dabei spielt sie darauf an, dass ihr Nachwuchs nicht auf Fleisch verzichten möchte.

Kaiser wegen "sexueller Handlungen" gesperrt

Instagram entschied sich allerdings dazu, auf Kaisers Video zu verzichten. "Es werden folgende Themen dargestellt oder diskutiert: Nacktheit, sexuelle Handlungen, sexuell anzügliche Posen, anzügliches Tanzen, Nachahmen sexueller Handlunge (...)" heißt es. Dabei ist Martina in dem Video weder halbnackt, noch tanzend zu sehen. "Liegt es am Spargel", fragt sie in einer weiteren Story.