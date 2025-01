Die Moderatorin springt wieder einmal auf einen TikTok-Trend auf - und deutet dabei etwas an.

Seit ihrem Aus als ORF-Euromillionen-Moderatorin Ende 2023 hat Martina Kaiser eine Karriere als TikTokerin und Influencerin begonnen. Ein Video, in dem sie an Schokolade schnüffelt und dann Salat isst, hat ihr bereits mehrere Millionen Views und Likes gebracht. Jetzt springt sie wieder auf einen Trend auf, in dem Frauen einen Filter mit Schnurrbart verwenden, um zu sehen, ob sie die männliche Version von sich selbst daten würden.

Kaiser will Erwartungen runterschrauben

"Schraub deine Erwartungen runter, wenn du nicht die männliche Version von dir daten würdest", schreibt sie. Dazu postet sie ein Bild von Marcel Sabitzer, da Kaiser der Meinung ist, dass sie ihm dank des Filters ähnlich sieht.

Rätselhaftes Posting

Dazu schreibt sie weiters: "Dann müsste ich Marcel Sabitzer daten? Oder was meint ihr?" Ihre Follower sind hier unterschiedlicher Meinung: "Noch recht jung, erfolgreich, Fußballer, vermögend...warum nicht?", schreibt einer. "Bitte nicht", schreibt ein anderer. Kaiser lässt offen, ob ihr die männliche Version von sich selbst tatsächlich gefällt oder nicht.