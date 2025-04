ORF-Moderatorin startet jetzt als Supermodel in New York durch

Moderatorin und Mode-Expertin Martina Reuter ist österreichweit bekannt und startet jetzt mit einer neuen Job-Offensive international voll durch.

Die Frau erlebt ein mega Glow-Up seit sie sich vergangenes Jahr getrennt hat. Jetzt hatte sie sogar ihr erstes Shooting in New York, wie die deutsche Bild-Zeitung berichtet.

Radikal abgenommen

Nach ihrer Trennung wagte Martina Reuter etwas Neues: Ihr wurde nach einem Gesundheitscheck dazu geraten, auf ungesunde Lebensmittel zu verzichten. Kein Alkohol, weniger Zucker und stattdessen viele Proteine - in nur 10 Monaten nahm die Moderatorin und Style-Expertin 25 Kilo ab! Und ja, auch auf Kaffee verzichtete die 45-Jährige

New York Model-Karriere

Die zweifache Mutter wurde jetzt für einen Fashion-Shoot am Times Square in New York gebucht. Sie präsentiert dort die neue Kollektion von Designerin Pia Bolte, schreibt die Bild-Zeitug. „Es passiert mir gerade alles einfach, ich kann es selbst gar nicht glauben. Ich werde immer öfter als Model gebucht und dann noch gleich in New York. Ich erlebe gerade einen Traum!“, erzählt Martina.

In Kürze fliegt sie zwar zurück nach Wien, aber der nächste große Auftritt steht bereits fest: : Sie läuft bei der Fashion Week in Miami (29. Mai bis 1. Juni). Besser könnte es für den "Guten Morgen Österreich"-Star nicht laufen.