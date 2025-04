Hat Johnny Depp-Ex Amber Heard ein geheimes Kind mit Elon Musk?

Elon Musk und die Kinder-Frage: Es wird vermutet, dass Musk mehr als seine offiziell bestätigten 14 Kinder haben könnte. Und nun heißt es, dass er möglicherweise ein geheimes Baby mit Johnny-Depp Exfrau Amber Heard haben könnte.

Ex-Frau Amber-Heard, die sich seit ihrem peinlichen Verleumdungsstreit mit Ex Johnny Depp relativ bedeckt hält, ist notorisch verschwiegen, wenn es um den Vater ihres Kindes geht. Jetzt machen ziemlich heftige Gerüchte die Runde - und ihr Ex-Partner Elon Musk spielt dabei eine nicht unwichtige Rolle.

Heard, die jetzt weit weg von Hollywood - in Madrid, Spanien, lebt, wurde im April 2021 per Leihmutterschaft Mutter von Oonagh. Die 38-Jährige hat die Identität des Vaters des Mädchens aber bisher nie preisgegeben. Im Dezember gab sie bekannt, dass sie ein zweites Kind erwartet.

Musk ist Vater von 14 Kindern

Die Spekulationen über Musks Kinder mit der Schauspielerin kamen nun im Zuge eines neuen Berichts wieder auf, in dem behauptet wurde, der Milliardär - inzwischen Vater von mindestens 14 Kindern von vier Frauen - wolle eine „Legion“ von Nachkommen zeugen und habe vertrauliche finanzielle Vereinbarungen mit mehreren Müttern getroffen.

Die neueste Baby-Mama von Musk ist Ashley St. Clair, eine 26-jährige Influencerin, die behauptet, dass ihr 15 Millionen Dollar im Voraus und 100.000 Dollar pro Monat angeboten wurden, um über ihren Sohn zu schweigen. Mehrere Quellen, die dem Tech-Unternehmer nahe stehen, sagten, sie glauben, dass die wahre Anzahl von Musks Kindern viel höher ist als öffentlich bekannt“, so das Wall Street Journal.

Gerüchte um Musk-Amber-Baby während Skandal-Prozess

Die Gerüchte, dass Musk ein Kind mit Heard gezeugt hat, waren zur Zeit des Depp-Prozesses in Umlauf.

Der besagte neue Bericht geht ausführlich auf Musks Vorliebe für Leihmutterschaften ein, angeblich mit dem Ziel, „vor der Apokalypse“ eine „Legion“ von Nachkommen zu zeugen. "Ich meine, Sie wissen ja, man muss seinen Worten Taten folgen lassen. Ich habe viele Kinder, und ich ermutige andere, viele Kinder zu haben“, sagte Musk im Jahr 2024.

Musk bereit, sein Sperma zu spenden

Der Publikation zufolge ist Musk bereit, sein Sperma Frauen zur Verfügung zu stellen, mit denen er nicht in einer romantischen Beziehung ist. "Sie wollen, dass ich ein Samenspender bin. Keine Romanze oder so, nur Sperma“, soll er seiner Ex St. Clair geschrieben haben, als er das Angebot besprach.

Und in einem anderen Fall kontaktierte er angeblich die Kryptowährungs-Influencerin Tiffany Fong, nachdem er über ihr X-Konto gestolpert war. Nachdem er wochenlang mit ihren Inhalten interagiert hatte - und dabei Scharen von neuen Anhängern auf ihre Seite schickte - schlug er angeblich vor, dass die beiden ein gemeinsames Kind bekommen sollten. Die beiden hatten sich nie persönlich getroffen, und Fong lehnte seinen Vorschlag angeblich ab, da sie sich vorstellte, eines Tages eine traditionelle Kernfamilie zu haben.

Laut St. Clair gab Birchall an, dass auch andere Frauen solche Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnet haben.

Amber: "Musk ist ein Gentleman"

Zu der Zeit, als Heard sich entschied, ein Kind zu bekommen, war sie noch mit Musk zusammen. Das Duo lernte sich bei der Met Gala 2016 kennen. Während der Gerichtsverhandlung mit Depp beschrieb Heard Musk als "einen echten Gentleman. Er war wirklich nett." Wochen später, nachdem Heard offiziell die Scheidung eingereicht hatte, kamen Gerüchte über eine Romanze auf, doch im August 2017 trennten sich die beiden.

Damals hinterließ Musk einen Kommentar, der die Trennung auf Heards Instagram bestätigte, und schrieb: „Obwohl Amber und ich uns getrennt haben, sind wir immer noch Freunde, stehen uns nahe und lieben uns."