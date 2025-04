Irre! Kastenwagen-Ladung hat 6-Meter-Überhang

Die Polizei im Bezirk Voitsberg staunte, als sie den überladenen Kastenwagen sah. Die Beamten zogen das rollende Risiko aus dem Verkehr.

Steiermark. Donnerstagvormittag kam es in Rosental an der Kainach (Bezirk Voitsberg) zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz aufgrund einer skurrilen Ladungssicherung. Ein ungarischer Kastenwagen transportierte mehrere Sandwichpaneele, wobei das Fahrzeug für die große Ladung nicht ausgelegt war. Die Paneele ragten rund sechs Meter über das Fahrzeugheck hinaus und waren zudem nur unzureichend gesichert. Gegen 10 Uhr wurden die Polizeidienststellen in Krottendorf und Söding alarmiert und führten eine Kontrolle des Fahrzeugs durch.

Aufgrund der offensichtlichen Überladung eskortierten die Beamten den Klein-Lkw zu einer Brückenwaage, wo sich der Verdacht bestätigte: Das Fahrzeug wog 5.520 Kilogramm und war damit deutlich überladen. Der 25-jährige rumänische Fahrer durfte nicht weiterfahren. Zusätzlich wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.200 Euro eingehoben. Der Vorfall wird der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg angezeigt.

Die Kombination aus überstehender Ladung und Übergewicht machte den Transport zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr und sorgte bei den Polizisten für Staunen.