2 Katzen mit Pfeil und Bogen getötet

Die Polizei hat erste Hinweise zum Tiermörder, der von mehreren Frauen gesehen wurde.

OÖ. Nach dem Fund zweier verendeter Katzen im Bezirk Braunau sucht die Polizeiinspektion Hochburg-Ach einen Tierquäler. Die beiden Tiere waren in den ersten beiden Aprilwochen in der Ortschaft Grünhilling nahe eines Waldgebietes mit Einstichverletzungen gefunden worden, die laut Polizei vom Donnerstag auf eine Gewalteinwirkung hindeuten. Die Exekutive hält es für möglich, dass die Katzen mit Pfeil und Bogen getötet wurden.

Ein Indiz dafür ist die Beobachtung einer 62-Jährigen aus dem Bezirk Braunau und ihrer 37-jährigen Tochter, die am Mittwoch zur Polizei kamen. Die beiden hatten am 27. Februar bei einem Spaziergang in den betreffenden Wald einen Mann mit Pfeil und Bogen gesehen, der sich "komisch verhielt", hieß es in der Polizeiaussendung. Kurz danach fanden sie einen Wagen, auf dessen Motorhaube mehrere Pfeile abgelegt waren. Auch der Waldbesitzer habe Ähnliches beobachtet. Nach dem Fund der beiden Katzen erinnerten sich die beiden Zeuginnen an die Begegnung, kamen zur Polizei und erstatteten Anzeige. Die Polizeiinspektion Hochburg-Ach ersuchte um Hinweise unter der Telefonnummer 059133-4201.