× Alle schauten zu: Knutsch-Skandal um Serien-Star

Jason Oppenheim knutschte leidenschaftlich mit seiner neuen Freundin Jessica Vargas, als sie am Mittwoch auf dem roten Teppich von "The Accountant 2" ihre Romanze offiziell machten. Die zwei zeigen sich so innig, dass es fast verboten gehört.

Der 48-jährige „Selling Sunset“-Star konnte seine Hände nicht von seiner neuen glamourösen Freundin Jessica lassen, die - brisanterweise - für seine Immobilienfirma The Oppenheim Group arbeitet. Rosie Huntington-Whiteley und Rihanna im Dessous-Duell

Jason sah verliebter denn je aus, als er mit der schönen Frau für Fotos posierte. Der Netflix-Star machte eine gute Figur in einem schwarzen Hemd mit offenem Kragen, das er mit einer schicken Hose und weißen Turnschuhen kombinierte. Jessica präsentierte sich derweil in einem tief ausgeschnittenen, halb durchsichtigen Pflaumenkleid, das ihre kurvige Figur zur Geltung brachte. Ihr Outfit bestand aus einem hautengen, trägerlosen Body, der in einen langen, durchsichtigen Rock überging. © getty × Auch die wilden Halsküsse an seiner neuen Freundin wurden nicht übersehen. Vor den Journalisten und Kameras - unglaublich intim! Highheels überragten Jason Die Immobilienmaklerin überragte Jason, der 1,70 m groß ist, mit ihren hohen Absätzen und stylte ihre langen Haare in lockeren Wellen. Jason und Jessica strahlten über das ganze Gesicht, als sie bei der Premiere im TCL Chinese Theatre in Hollywood ihr gemeinsames Debüt auf dem roten Teppich gaben. Im November 2023 gab Jason bekannt, dass er Single ist, nachdem er sich im Mai nach 10 Monaten Beziehung von dem deutschen Model Marie-Lou Nurk getrennt hatte. Damals sagte er gegenüber DailyMail.com: „Ich genieße es einfach, mich vom Dating zurückzuziehen. Ich bin nicht erpicht darauf, wieder eine Beziehung oder etwas Ernstes einzugehen. Jason mochte seine Single-Zeit Ich genieße im Moment einfach meine Zeit. Ich bin wirklich glücklich. Ich gehe nicht wirklich aus. Die Beziehung von Jason und Marie-Lou spielte in der siebten Staffel von Selling Sunset, die im November veröffentlicht wurde, eine wichtige Rolle. Das ehemalige Paar hatte sich jedoch schon lange vor der Veröffentlichung der Serie getrennt und gab in einer gemeinsamen Erklärung seine „einvernehmliche" Trennung bekannt. Serie kommt Selling Sunset dreht sich um die Oppenheim Group, ein hochwertiges Immobilienmaklerunternehmen in den Regionen Los Angeles und San Diego, das vom Präsidenten und Gründer des Unternehmens, Jason Oppenheim, geleitet wird. Mary, die sowohl als Immobilienmaklerin als auch als Vizepräsidentin bei der Oppenheim Group tätig ist, spielt in der Netflix-Reality-Serie seit ihrem Debüt im Jahr 2019 in den letzten acht Staffeln die Hauptrolle. Die neunte Staffel seiner Netflix-Show „Selling Sunday" wird voraussichtlich noch in diesem Jahr im September oder November erscheinen, aber ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bestätigt worden. Klar dürfte sein, dass womöglich das Paar durch ihre Knutschszene Aufmerksamkeit auf die kommende Serie bewirken wollten. Die Dreharbeiten für die Staffel wurden im Januar 2025 aufgrund der Waldbrände in Los Angeles unterbrochen.