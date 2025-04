Nach Scheidung: Ben Affleck macht Jennifer Lopez süße Liebeserklärung

Der Hollywood-Star überrascht mit seinen lieben Worten bei der Red-Carpet-Premiere seines neuen Fillms "The Accountant 2".

Bei der Premiere seines neuen Films The Accountant 2 zeigte sich Ben Affleck am Dienstagabend gut gelaunt und in stilvoller Garderobe auf dem roten Teppich. Ungewöhnlich offen sprach der Oscar-Preisträger am Rande der Veranstaltung mit dem US-Nachrichtenmagazin Entertainment Tonight über seine Ex-Partnerin Jennifer Lopez.

Mehr lesen:

Affleck: "Jennifer ist spektakulär"

„Jennifer Lopez ist spektakulär. Sie ist großartig zu meinen Kindern, und sie haben weiterhin eine sehr gute Beziehung zueinander“, sagte Affleck. Damit bezog er sich auf die Verbindung zwischen seinen Kindern aus der Ehe mit Jennifer Garner und Lopez' Kindern aus ihrer Beziehung mit Sänger Marc Anthony. Besonders Afflecks Sohn Fin (ehemals Seraphina) und Lopez' Tochter Emme Muñiz pflegen Berichten zufolge ein enges Verhältnis.

Scheidung vor einem Jahr

Die Beziehung zwischen Affleck und Lopez, deren Hochzeit im Jahr 2022 für internationales Medieninteresse gesorgt hatte, endete offiziell im Februar 2025. Die Sängerin und Schauspielerin hatte die Scheidung im Sommer 2024 eingereicht, als Trennungsdatum wurde der 26. April 2024 genannt. Als Grund wurden „unüberbrückbare Differenzen“ angegeben.

Emotionales Interview

In dem Interview betonte Affleck, dass es keinen bestimmten Auslöser für das Ende der Beziehung gegeben habe. Bereits im März hatte er sich in einem Gespräch mit dem Magazin GQ ähnlich geäußert: „Wenn man älter wird, gibt es nicht mehr das eine Ereignis oder den einen Schuldigen. Man erkennt einfach, dass beide Menschen ihre Themen haben.“ Konkrete Details zur Trennung nannte er nicht und erklärte, dass er sich aus Rücksichtnahme auf die Privatsphäre nicht weiter äußern wolle. „Es ist einfach irgendwie peinlich. Man fühlt sich verletzlich“, so Affleck.

© Getty Images ×

Abschließend fand er dennoch versöhnliche Worte über seine frühere Partnerin: „Ich liebe ihre Kinder. Sie sind wundervoll. Jennifer ist eine Person mit großer Integrität, die ich sehr schätze und der ich dankbar bin.“