× Jennifer Lopez „vergisst“ bei ihrer Europa-Tour schon wieder auf Österreich

Nach 13 Jahren Pause kommt Pop-Queen Jennifer Lopez im Sommer wieder nach Europa. 17 Konzerte in so exotischen Destinationen wie Astana oder Jerevan. Aber schon wieder keines bei uns!

Sharm El Sheikh, Teneriffa, Astana in Kasachstan und sogar Jerevan in Armenien. Show „Metropolen“, die sich im Sommer auf ein Konzert von Pop-Queen Jennifer Lopez freuen dürfen. Nur Österreich geht wieder mal leer aus! Gleich 17 Auftritte unter dem Motto „Up All Night“ hat J.Lo zwischen dem 1. Juli (Antalia) und dem 3. August (Jerevan) fixiert. Nur Wien fehlt am dichten Tourplan, bei dem Lopez mit 15 Milliarden-fach gestreamten Welt-Hits wie „Let’s Get Loud“, „On The Floor“ oder „Jenny From the Block“ jedoch gleich 7 Mal (!) in Spanien stoppt.

Der Europa-Run kommt nach der Absage der für 2024 geplanten US-Tournee „This Is Me... Now“. 30 Konzerte hat Lopez dabei geplant. Doch dann kamen die Ehe-Probleme mit Ben Affleck dazwischen und stoppte das Projekt. „Ich brauche eine Auszeit, um mit den Kindern, der Familie und engen Freunden zusammen zu sein“.

Jetzt nimmt sie aufgewärmt von zwei Auftritten in Dubai und Abu Dhabi die erste Europa-Konzert-Reihe seit der „Dance Again World Tour“ im Jahr 2012 in Angriff. Auf ihr allerstes Österreich Konzert müssen die Fans allerdings weiterhin warten. Immerhin stoppt J.Lo mit der heißen Hit-Show am 20. Juli in Budapest. Die begehrten Karten dafür gibt’s sogar bei oeticket.