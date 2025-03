× Seltener Auftritt: Jennifer Lopez strahlt mit ihrem Kind Emme auf dem roten Teppich

Jennifer Lopez hält ihr Privatleben – insbesondere ihre Kinder – weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch bei der Premiere des Broadway-Stücks Othello machte sie eine Ausnahme und erschien mit ihrem 17-jährigen Teenager Emme Muñiz am roten Teppich, wo sie einen glamourösen Auftritt hinlegten.

Obwohl Jennifer Lopez nach der Trennung von Ben Affleck offiziell Single ist, zeigt sie sich in der Öffentlichkeit selten allein. Zur Broadway-Premiere von Othello – mit Denzel Washington und Jake Gyllenhaal in den Hauptrollen – erschien die 55-jährige Sängerin in besonderer Begleitung: ihrer 17-jährigen Tochter Emme Muñiz. Das Duo zog alle Blicke auf sich und strahlte mit dem Blitzlicht am roten Teppich um die Wette.



Modisches Duo am roten Teppich

© Getty Images ×

An ihrem seltenen gemeinsamen Abend präsentierte das Duo zwei verschiedene Stilrichtungen am roten Teppich. Während Lopez mit einem glamourösen Look aus der Herbst/Winter 2024 Couture-Kollektion von Zuhair Murad glänzte, entschied sich Emme für einen androgynen Chic. Die Teenagerin trug einen dunkelgrauen Nadelstreifenanzug, kombiniert mit einem grauen Hemd, einer schwarz-weißen Krawatte und lässigen schwarzen Plateau-Slippern aus Leder.

© Getty Images ×

Lopez hingegen setzte auf pure Eleganz: Ihr nachtblaues Ensemble mit einem paillettenbesetzten Rollkragen-Top und einem bodenlangen Maxirock wurde mit einer schwarzen Clutch, Diamantschmuck und einer edlen Pelzjacke abgerundet.

Jennifer Lopez über Mutterschaft und Selbstzweifel

Erst im Dezember 2024 sprach J.Lo in einem Interview mit „Entertainment Weekly“ über ihren Film Unstoppable, in dem sie die Mutter von Champion Anthony Robles spielt - und erinnerte sich daran, wie ihre Erfahrungen als alleinerziehende Mutter die Art und Weise beeinflussten, wie sie ihre Filmrolle betrachtete. „Ich habe mich oft gefragt: 'Bin ich genug für sie?' Aber die Wahrheit ist, dass ein Kind vor allem eines braucht – ein liebevolles Elternteil."

Lopez und ihr Ex-Mann Marc Anthony sind die Eltern von Emme und ihrem Zwillingsbruder Max, die sie 2008 zur Welt brachte.