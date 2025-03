"Jüngere, bessere Version von Ben" - ist DIESER Co-Star J. Lo's neue Flamme?

Jennifer Lopez steht derzeit für eine neue romantische Komödie von Netflix vor der Kamera – und ihr Filmpartner Brett Goldstein soll ihr dabei besonders gut gefallen.

Nach ihrer Trennung von Ben Affleck genießt die 55-jährige Sängerin und Schauspielerin die Zusammenarbeit mit dem britischen Star und sorgt mit gemeinsamen öffentlichen Auftritten für Spekulationen.

JLo wieder solo – und bereit für Neues?

Die Liebesgeschichte zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck hat erneut kein Happy End gefunden. Nachdem das Paar 2022 geheiratet hatte – ganze zwei Jahrzehnte nach der ersten Verlobung im Jahr 2002 – trennten sie sich im April 2024. Die Scheidung wurde im August desselben Jahres eingereicht. Nun konzentriert sich Lopez auf ihre Karriere und genießt anscheinend auch neue, aufregende Begegnungen.

In der kommenden Netflix-Komödie "Office Romance" spielt Jennifer Lopez an der Seite des britischen Schauspielers Brett Goldstein, der vor allem durch seine Rolle in "Ted Lasso" bekannt wurde. Der 44-Jährige hat das Drehbuch zur romantischen Komödie mitverfasst und spielt Lopez' Liebesinteresse im Film. Jüngst wurden die beiden gemeinsam in New York gesichtet, wo sie sich das Broadway-Stück "Oh, Mary" ansahen und hinter der Bühne ein gemeinsames Foto mit der Besetzung machten.

Insider: "Jennifer freut sich auf die Zusammenarbeit"

Laut einer Quelle, die sich gegenüber der britischen "Daily Mail" äußerte, sei Lopez begeistert von der Zusammenarbeit mit Goldstein: "Jennifer kann es kaum erwarten, mit diesem Projekt zu beginnen. Dass ihr Filmpartner attraktiv und intelligent ist, macht die Sache nur noch besser." Der Insider beschreibt Goldstein sogar als eine "jüngere, bessere, britische Version von Ben" und betont, dass Lopez ihn "sehr niedlich" finde.

Ein Insider behauptet, dass Ben Affleck verärgert darüber wäre, dass Jennifer Lopez in dem von Brett Goldstein geschriebenen Film seine Liebespartnerin spielt. © Instagram/mrbrettgoldstein ×

Darüber hinaus soll ihre Rolle in "Office Romance" auch eine kleine Botschaft an Affleck senden: "Diese Besetzung zeigt, dass Jennifer nach wie vor eine begehrte Hauptdarstellerin ist – und das tut ihrem Selbstbewusstsein gut." Laut der Quelle sei sich Ben Affleck durchaus bewusst, wer Brett Goldstein ist, und es würde ihn durchaus stören, dass Lopez nun mit einem jüngeren und laut dem Insider "intelligenteren" Schauspieler zusammenarbeitet.

Brett Goldsteins Bewunderung für JLo

Während Lopez offenbar Gefallen an ihrem Co-Star gefunden hat, macht Goldstein ebenfalls keinen Hehl aus seiner Bewunderung für sie. In der Vergangenheit sprach er in seinem Podcast "Films To Be Buried With" über ihren Film "Hustlers" und lobte ihre Performance. Besonders beeindruckt zeigte er sich von Lopez' Ausstrahlung: "Verdammt! Sie ist 50! Ich liebe sie!"

Er erinnerte sich auch an eine Szene aus "Hustlers", die ihn besonders berührte: "Es gibt eine Szene auf dem Dach, in der Jennifer in einem großen Pelzmantel sitzt und eine neue, schüchterne Tänzerin auf sie zukommt. Jennifer nimmt sie in den Arm, schmiegt sie zwischen ihre Beine und umarmt sie liebevoll. Ich dachte mir: 'Ich habe mir noch nie so sehr gewünscht, umarmt zu werden.' Das ist eine der besten Umarmungen."

Manifestierte er seine eigene Liebesgeschichte?

Fans spekulieren bereits, dass Goldstein sich mit diesem Filmprojekt einen persönlichen Traum erfüllt haben könnte. In sozialen Netzwerken wird bereits gewitzelt: "Stell dir vor, du schreibst eine Geschichte, in der sich dein Schwarm in dich verliebt – und dann spielt sie die Hauptrolle in deinem Film. Brett muss mir beibringen, wie man so etwas manifestiert."