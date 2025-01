Jennifer Lopez sagt alle Termine ab: "Sehr schwere Zeit"

Superstar Jennifer Lopez hat völlig überraschend alle Termine abgesagt.

Eigentlich sollte man meinen, dass es für JLo derzeit nach Wunsch läuft. Sie genießt ihr Single-Leben nach der Trennung von Ben Affleck und letzte Woche hätte ihr neuer Film "Unstoppable" Premiere feiern sollen.

Doch der große Auftritt bei der Erstausstrahlung des Hollywood-Blockbusters, in dem sie eine alleinerziehende Mutter spielt und von den Kritikern gefeiert wird, musste wegen der verheerenden Brände in Los Angeles abgesagt werden.

Lopez meidet Rampenlicht.

Eben wegen dieser Brände sagte die 55-Jährige auch alle weiteren Termine ab. "Es ist ihr wichtig, sich in dieser sehr schwierigen Zeit auf die Unterstützung der Gemeinschaft von Los Angeles zu konzentrieren", ließ eine Person aus ihrem Umfeld gegenüber dem "People"-Magazin wissen.

Gleich mehrere TV-Auftritte, wie in der "Today Show", waren geplant. Doch Lopez will ihre Zeit lieber nutzen, um denen zu helfen, die von den Bränden betroffen sind. Damit reiht sie sich in die Riege an Stars, wie Beyoncé oder Herzogin Meghan, ein, die den hunderttausenden Opfern Unterstützung zugesichert haben.