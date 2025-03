Ben Affleck mit lustigem Eltern-Rat: Sage meinem Sohn, er sei "pleite"

Schauspieler hat drei Kinder mit Ex-Frau Jennifer Garner.

Oscar-Preisträger Ben Affleck erinnert eigenen Worten zufolge gelegentlich seinen 13-jährigen Sohn an dessen eigene Mittellosigkeit.

Mehr zum Thema

Gaunerei

Er erlebe mit dem Teenager "immer irgendeine Gaunerei" und müsse dem Buben dann sagen, dass dieser keine "1.000-Dollar-Schuhe" brauche, schilderte der 52-Jährige dem Branchenportal "Access Hollywood" am Montag. "Er meint: 'Wir haben das Geld.' Ich sage: 'Ich habe das Geld. Du bist pleite!'"

© Getty Images ×

Kein Interesse mehr

Vergangene Woche kursierte in den sozialen Netzwerken ein Video, in dem Afflecks Sohn Samuel Schuhe beäugt, die Medienberichten zufolge 6.000 US-Dollar (rund 5.530 Euro) kosten. Affleck sagt dem Buben in dem Clip, dass er für die Schuhe "viele Rasen" mähen müsse. Nun erklärte Affleck, Samuel habe daraufhin "plötzlich" die Schuhe gar nicht mehr gewollt.

Affleck hat mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner drei Kinder. Sein neuer Actionfilm "The Accountant 2" soll am 24. April in deutschen Kinos erscheinen.