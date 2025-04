× Glamour-Alarm am Broadway: J.Lo, Kaia Gerber & Co. glänzen am roten Teppich

Der Broadway wurde am Donnerstagabend zum Schauplatz glamouröser Looks. Zur Premiere von George Clooneys Bühnenproduktion Good Night, and Good Luck strömten zahlreiche Stars wie J.Lo, Kaia Gerber, Cindy Crawford und Co. auf den roten Teppich und zeigten sich von ihrer besten Seite.

New York war am Donnerstagabend der Hotspot für geballte Star-Power: Anlässlich der Premiere von George Clooneys Broadway-Produktion Good Night, and Good Luck versammelte sich die Crème de la Crème Hollywoods auf dem roten Teppich. Im Publikum glänzten prominente Namen wie Jennifer Lopez, Uma Thurman, Kaia Gerber, Kylie Minogue und viele mehr, die das Spektakel hautnah erlebten.

Jennifer Lopez im Rache-Look

Alle Augen waren auf sie gerichtet: Jennifer Lopez erschien in einem dramatischen, tiefschwarzen Kleid mit bodenlangem Cape. Ihr Auftritt wirkte fast wie eine modische Botschaft an Ex-Mann Ben Affleck: Was du verpasst, Baby! Abgerundet wurde der Look mit einer auffälligen Statement-Kette und einer eleganten Mini-Clutch.

Kaia Gerber & Cindy Crawford: Stilvolle Familienpower

Model Kaia Gerber nutzte den Abend für ein glamouröses Familientreffen: Gemeinsam mit Mama Cindy Crawford und Papa Rande Gerber posierte sie für die Kameras. Kaia verzauberte in einem schlichten Kleid mit quadratischem Ausschnitt, dezenten Absätzen und minimalistischer Uhr. Cindy spiegelte die Eleganz ihrer Tochter wider – in einem schulterfreien Maxikleid mit Beinschlitz und offenen Heels. Rande rundete den Familienauftritt im klassischen Smoking ab.

Clooney überrascht mit neuem Look

George Clooney war bei der Premiere kaum wiederzuerkennen! Der 63-Jährige, der in Good Night, and Good Luck nicht nur Regie führt, sondern auch auf der Bühne steht, überraschte mit einem komplett neuen Look. Der ehemalige Silberfuchs zeigte sich mit dunkelbraun gefärbtem Haar – eine Verwandlung, über die sogar seine Familie laut lachen musste. „Meine Frau wird es hassen“, witzelte Clooney schon im Februar gegenüber der New York Times. „Nichts lässt einen älter aussehen, als ein älterer Mann mit gefärbten Haaren.“

Star-Auflauf am Broadway

Neben den genannten Größen ließen sich auch Uma Thurman, Gayle King und viele weitere prominente Gäste dieses Highlight nicht entgehen. Am roten Teppich waren viele spektakuläre Looks zu sehen.

Das Stück: Good Night, and Good Luck

Die Inszenierung basiert auf Clooneys gleichnamigem Filmklassiker von 2005. Erzählt wird die wahre Geschichte des legendären CBS-Journalisten Edward R. Murrow und dessen mutiger Konfrontation mit Senator Joseph McCarthy. Gemeinsam mit Drehbuchautor Grant Heslov schrieb er auch die Bühnenfassung – ein weiterer Meilenstein in seiner beeindruckenden Karriere.