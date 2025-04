× Heißer Auftritt: Halle Berry lässt im Transparent-Look tief blicken

Halle Berry zog alle Blicke auf sich, als sie am Mittwoch die Amazon MGM Studios CinemaCon 2025 in Las Vegas besuchte. In einem gewagten, durchsichtigen Top ließ die Schauspielerin besonders tief blicken.

Halle Berry scheint im ewigen Jungbrunnen gebadet zu haben. Anders lässt sich ihr makelloses Aussehen kaum erklären. Als die 58-Jährige am Mittwochabend in Las Vegas in einem besonders heißen Look zur CinemaCon 2025 erschien, zog sie alle Blicke auf sich. Ihr transparentes Outfit war so atemberaubend, dass man glatt vergessen könnte, dass sie seit Jahrzehnten im Showbusiness ist – denn von Alterserscheinungen fehlt bei ihr jede Spur.

Halle Berry lässt tief blicken

Für ihren glamourösen Auftritt wählte Halle Berry ein schwarzes, durchsichtiges Korsett-Top, das ihre durchtrainierte Silhouette perfekt in Szene setzte. Der tiefe Ausschnitt betonte ihr Dekolleté, während ein maßgeschneiderter Blazer dem Look eine elegante Note verlieh.

© Getty Images ×

Das ist Halle Berrys Anti-Aging-Geheimnis

Dazu kombinierte die Oscar-Preisträgerin einen hochgeschlitzten Bleistiftrock, der bei jedem Schritt ihre Traumbeine enthüllte. Abgerundet wurde der heiße Look mit einem intensiven Smokey-Eye-Make-up und glitzernden Heels.

Halle Berry scheint die Zeit einfach anzuhalten – oder vielleicht gar zurückzudrehen. Mit 58 Jahren sieht sie jünger und frischer aus denn je. Ihre makellose Haut, ihre durchtrainierte Figur und ihr jugendlicher Stil lassen sie locker 20 Jahre jünger wirken. Doch was ist ihr Geheimnis?



Die Schauspielerin schwört seit Jahren auf eine Kombination aus gesunder Ernährung, intensiven Workouts und einer positiven Lebenseinstellung. Auf Instagram gibt sie regelmäßig Einblicke in ihre Fitness-Routine, die aus Kampfsport, Yoga und Krafttraining besteht. Auch ihre Ernährung spielt eine große Rolle: Berry setzt auf eine zuckerarme, ketogene Ernährung, um ihren Körper fit und gesund zu halten.

Halle Berry & Chris Hemsworth liefern neuen Kinohit

© Getty Images ×

Neben ihrem umwerfenden Look stand natürlich auch ihr neuer Film im Fokus. Auf dem roten Teppich präsentierte sich Halle Berry an der Seite von Chris Hemsworth, ihrem Co-Star in dem heiß erwarteten Krimi „Crime 101“. In dem Amazon MGM-Thriller schlüpft Halle Berry in die Rolle einer Versicherungsanwältin, die in einen gefährlichen Raub verwickelt wird. „Crime 101“ soll nächstes Jahr in die Kinos kommen, ein genaues Datum wird noch festgelegt.