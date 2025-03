Meghan Trainor, Tyla & Co.: Die freizügigen Looks bei der Women in Music 2025 Verleihung

Viel Haut, viel Statement! Bei den Billboard Women in Music 2025 setzten Stars wie Tyla und Meghan Trainor auf transparente Looks – aber nicht nur, um aufzufallen. Warum der Naked Look mehr ist als ein Fashion-Trend und was diese Outfits über Female Empowerment aussagen, lesen Sie hier!

Bei den Billboard Women in Music 2025 dominierte ein Trend, der gleichzeitig verführerisch und empowernd ist. Transparente Kleider, mutige Schnitte und jede Menge Selbstbewusstsein standen im Mittelpunkt des Abends. Die Botschaft? Frauen dürfen tragen, was sie wollen – ohne sich zu rechtfertigen.

Women in Music 2025: Tyla sorgt für Wow-Momente

Ein Star, der an diesem Abend besonders begeisterte, war Tyla. Die Sängerin erschien in einem atemberaubenden durchsichtigen Strickkleid von Jean Paul Gaultier. Das schwarze Dress hatte einen hohen Ausschnitt, lange Ärmel und eine dramatische Schleppe. Durch das raffinierte Strickmuster blitze ihre schwarze Unterwäsche durch – ein absoluter Hingucker! Dazu kombinierte sie eine natürliche Make-up-Palette, ein paar silberne Ringe und eine lange, leuchtend gelbe Maniküre. Ihr Haar war kunstvoll in lockeren Ranken um ihre Zöpfe drapiert.

Durchsichtig & selbstbewusst: Fashion-Statements in Naked Dresses

Die Naked Looks, die an diesem Abend so zahlreich vertreten waren, sind mehr als nur eine Modeerscheinung. Sie stehen für Selbstbestimmung und ein neues Körperbewusstsein. Wo früher Skandale und empörte Schlagzeilen folgten, sehen wir heute Frauen, die mit Stolz ihre Körper feiern. Sie entscheiden selbst, wie viel sie zeigen – und das ohne sich erklären zu müssen.

Mehr Stars, mehr Glamour, mehr Transparenz

Tyla war nicht die Einzige, die den Red Carpet in einem freizügigen Look betrat. Auch Doechii, die als Frau des Jahres 2025 geehrt wurde, setzte auf einen transparenten Moment. Ebenso Victoria Justice, Suki Waterhouse, Victoria Monét, Ebony Riley und Meghan Trainor zeigten sich in aufregenden Outfits, die mit Transparenz und raffinierten Details spielten. Die Looks reichten von romantisch-verspielt bis hin zu edgy und futuristisch.

Ein Abend der starken Frauen

Natürlich ging es bei Billboard Women in Music nicht nur um Mode, sondern vor allem um die Würdigung der größten weiblichen Künstlerinnen des Jahres. Neben Tyla und Doechii wurden unter anderem Jennie Kim von Blackpink, Meghan Trainor, Gracie Abrams und GloRilla ausgezeichnet. Moderatorin Laverne Cox fasste die Bedeutung des Abends perfekt zusammen: „Musik kann ein Katalysator für Kontemplation, Protest, Trauer, Auferstehung und unaussprechliche Freude sein.“

Doechii nutzte ihre Dankesrede, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen: „Im Jahr 2025 sind mangelnde Inklusion und Sexismus leider immer noch ein Thema in dieser Branche. Deshalb bin ich dankbar, dass es Billboard Women in Music gibt... Und auch wenn ich diejenige bin, die rappt, singt und performt, mache ich das nicht allein.“ Ein starkes Statement an einem Abend, der Frauen in der Musik feierte – mit viel Talent, Selbstbewusstsein und natürlich einer ordentlichen Portion Glamour.