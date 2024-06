× 10 Jahre jünger werden: Harvard-Professor enthüllt seine 5 Top-Tipps

Gesund, fit und vor allem jung sein - und das, so lange wie möglich. Davon träumen wir fast alle. Der Harvard-Biologe und Langlebigkeitsforscher David Sinclair schaffte es, sein biologisches Alter um ganze zehn Jahre zu verjüngen. Wir verraten seine besten Tipps.

Das Streben nach ewiger Jugend ist so alt, wie die Menschheit selbst. Während die Unsterblichkeit früher den Göttern vorbehalten war, sind Experten heute davon überzeugt, dass auch wir den Alterungsprozess aufhalten können. David Sinclair, Professor für Genetik an der US-Universität Harvard und einer der führenden Langlebigkeitsforscher der Welt, wendet diverse Anti-Aging-Methoden an sich selbst an. Nach eigener Aussage konnte der 54-Jährige sein biologisches Alter um 10 Jahre senken. Geschafft habe er das dank 5 Maßnahmen, die er in seinem Buch "Das Ende des Alterns. Die revolutionäre Medizin von Morgen" verrät.

Zwei Faktoren bestimmen, wie schnell wir altern

Sinclair betont, dass zwei Faktoren darüber entscheiden, wie schnell wir altern: der persönliche Lebensstil und Umweltfaktoren, die mehr als 90 Prozent des Alterungsprozesses ausmachen. Dies zeigt deutlich, dass wir etwas gegen das Altern tun können, da beide Faktoren beeinflussbar sind. Im Gegensatz dazu spielen Gene eine geringere Rolle und tragen weniger als zehn Prozent zum Alterungsprozess bei.

Der heute 54-jährige Forscher berichtet, dass sein biologisches Alter inzwischen ein Jahrzehnt unter seinem chronologischen Alter liegt. Das war jedoch nicht immer der Fall. In seinen 30ern hatte er aufgrund übermäßigen Essens und Trinkens mit Übergewicht zu kämpfen. Erst durch eine radikale Änderung seines Lebensstils gelang es ihm, seine biologische Uhr zurückzudrehen. Daraus hat er "mindestens zehn zusätzliche Lebensjahre gewonnen".

5 Schritte zum ewigen Jungbrunnen

Laut Sinclair haben fünf Tipps dazu beigetragen, dass er sein biologisches Alter um ein Jahrzehnt verjüngen konnte. Zum Glück sind diese auch ganz einfach nachzumachen und lassen sich problemlos in unseren Alltag integrieren:

1. Matcha-Tee

© Getty Images ×

Matcha-Tee gilt als wertvolles Mittel zur Förderung der Gesundheit, da er reich an Polyphenolen ist, die laut Sinclair Krebs vorbeugen können. Diese Stoffe, insbesondere die Katechine ECG und ECCG, sollen eine lebensverlängernde Wirkung haben. Täglich ein bis zwei Tassen Matcha-Tee zu trinken, könnte daher laut dem Altersforscher zu sichtbaren Anti-Aging-Effekten führen.

2. Resveratrol

© Getty Images ×

Resveratrol, ein sekundärer Pflanzenstoff, der in roten Traubenschalen vorkommt und auch in Rotwein zu finden ist, hat laut Sinclairs Studien das Potenzial, die Lebensdauer von Organismen zu verlängern. Dieser Stoff ist auch in Heidelbeeren, Preiselbeeren und Kakao enthalten und wird von Sinclair als verjüngend angesehen.

3. Zwölf Stunden Fasten

© Getty Images ×

Sinclair praktiziert intermittierendes Fasten, indem er innerhalb weniger Stunden am Tag isst, was sich positiv auf sein geschätztes biologisches Alter ausgewirkt hat. Diese Methode, wie zum Beispiel täglich zwischen 20 Uhr abends und 8 Uhr morgens zu fasten, kann die Gesundheit fördern und das Risiko für chronische Krankheiten erheblich reduzieren.

4. Stressmanagement

© Getty Images ×

Stress vermeiden ist laut Sinclair entscheidend, um den Alterungsprozess zu verlangsamen. Der Forscher betont die Bedeutung eines positiven sozialen Umfelds und empfiehlt, sich von stressigen Situationen und negativen Einflüssen fernzuhalten, um die Gesundheit und die Zellen zu schützen.

5. Bewegung

© Getty Images ×

Regelmäßige Bewegung, insbesondere aerobes Training wie Joggen, Radfahren oder Schwimmen, kann laut Sinclair wesentlich dazu beitragen, den Alterungsprozess zu verlangsamen. Trotz seines vollen Terminkalenders setzt der Experte auf gesunde Gewohnheiten wie die Verwendung eines Stehpults, um die negativen Auswirkungen von zu langem Sitzen zu minimieren.