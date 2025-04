Rosie Huntington-Whiteley und Rihanna im Dessous-Duell

Die beiden Mega-Stars präsentieren ihre Traumkörper in sündiger Wäsche - perfekt zum Start der Hochzeitssaison

Popstar, Modeikone und Selfmade-Millionärin Rihanna weiß, wie man Schlagzeilen macht – diesmal mit einem Hauch von Spitze, einem freizügigen Blick und einer gehörigen Portion Attitüde. In ihrer neuesten Fotoserie für Savage X Fenty wirft sich die 37-Jährige in ein Hochzeitsnacht-Ensemble, das den romantischen Kitsch ordentlich aufmischt. Der Name des Looks? Passend provokant: „At First Sight“.

Rebellische Braut

Das Set – ein rosa Bustier, ein passender Tanga, Strümpfe, Strapse und ein neckischer Schleier – könnte glatt aus dem Boudoir eines Popmärchens stammen. Aber statt romantischem Kerzenlicht serviert Rihanna eine rebellische Hochzeitsfantasie mit Stilbruch: Auf einem der Bilder steht sie neben einer klassisch weißen Hochzeitstorte – allerdings nicht zum Anschneiden, sondern zum Zermatschen. Mit High Heels. In Weiß.

Ein entblößter Rücken hier, ein dominanter Hüftschwung da, dazu ein Blick, der sagt: „Ich heirate nur, wenn ich Lust hab – und wenn, dann unter meinen Bedingungen.“

Rihanna in heißen Dessous © SavageXFenty / Instagram ×

Konkurrenz durch Rosie

Doch Rihanna ist nicht die Einzige, die die Hochzeitsnacht modisch neu denkt. Model Rosie Huntington-Whiteley zieht nach – und zwar in feiner Wäsche von Marks & Spencer. Während Rihanna den Bad-Girl-Glamour feiert, setzt Rosie auf britischen Chic mit klassischer Eleganz.





Klarer Sieg

Das Internet hat vorerst einen Favoriten: Auf Instagram verzeichnete Rihannas Torten-Debakel bisher 17.642 Likes – Rosie sammelte mit ihrer Kollektion satte 202.996 Herzen. Punktsieg für die Queen of Understatement?