Heiratsantrag für Mariella Ahrens wegen Bikini-Fotos

Die Schauspielerin präsentiert ihren Traumkörper in den sozialen Medien und sorgt für Fan-Jubel

Die Osterferien bieten für viele Promis die perfekte Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen – am liebsten in die Sonne. Auch Schauspielerin Mariella Ahrens nutzt die freien Tage, um neue Energie zu tanken – und dabei für reichlich Urlaubsstimmung in den sozialen Medien zu sorgen. Aktuell weilt sie auf Barbados und lässt ihre Community an ihrem tropischen Strandabenteuer teilhaben.

Bilderserie sorgt für Jubel

Mit einer Reihe von Fotos bringt die 55-Jährige karibisches Flair direkt auf die Bildschirme ihrer Fans. In einem leuchtend blauen Bikini posiert sie am feinsandigen Strand und beweist einmal mehr: Sie ist nach wie vor in absoluter Topform. Die Aufnahmen wirken wie aus einem Urlaubskatalog – und sorgen dementsprechend für Begeisterung.





Fan will Ahrens heiraten

Die Kommentarspalte unter dem Beitrag ist voll mit Lob und Komplimenten. "So tolle Pics", "wunderschön und atemberaubend sexy" und "Du siehst toll aus", schwärmen die Follower. Ein besonders eifriger Bewunderer greift sogar zu großen Worten: "Melde dich, damit wir einen Termin zum Heiraten ausmachen können. Du bist meine Traumfrau."