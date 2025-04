Promis schicken sonnige Grüße aus dem Osterurlaub

Viele Stars und Sternchen sind über Ostern im Ausland unterwegs. Die Fans dürfen sie virtuell dabei begleiten.

Christina "Mausi" Lugner sorgte mit ihren Bikini-Fotos für Schnappatmung. Die Baumeister-Ex lässt sich seit Dezember in Teneriffa die Sonne auf den Bauch scheinen und kehrt nur für kurze Termine nach Österreich zurück. Auch die Osterferien wird sie auf der Kanareninsel mit Freunden und Bekannten verbringen. "Ich will gar nicht mehr zurück", sagte sie im Gespräch mit oe24.





Von Italien bis Miami

Und auch sonst nutzen viele Promis die freien Tage, um mit ihren Familien auszufliegen. Fadi Merza packte seine Frau Ines und Sohn Michel ein und hob Richtung Venedig ab. Für Katharina Stumpf und Alex Beza ging es nach Miami. Dort posteten die beiden unter anderem aus dem Nobellokal "Sexy Fish". Kabarettistin Adriana Zartl und ihr Sohn verweilen momentan in Amsterdam.





In den nächsten Tagen fliegen sicherlich noch einige weitere VIPs Richtung Süden, denn Ostereier suchen kann man schließlich auch am Strand. In Österreich ist das Wetter derzeit allerdings teils besser als in Italien oder Spanien.