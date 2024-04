Nazi-Anspielung bei Nehammer-Karikatur auf Pilz-Blog

Riesenwirbel um eine Nehammer-Karikatur auf dem Pilz-Blog "ZackZack". Miteigner Sepp Schellhorn will wieder aussteigen.

Eine Karikatur von Kanzler Karl Nehammer auf dem Blog des früheren Nationalrats und Aufdeckers Peter Pilz sorgt für einen Riesenwirbel - es geht um eine Anspielung an die Vernichtungspolitik der Nazis. Karikaturist Othmar Wicke hat Nehammer mit dem Satz zitiert: "Arbeit bringt Freiheit". Den Satz hat er allerdings wie die berüchtigte Aufschrift am Eingangstor des Vernichtungslagers Auschwitz angeordnet, dort hieß es mit einem unglaublichen Zynismus: "Arbeit macht frei". Alleine in Auschwitz-Birkenau dürfte sich die Zahl der von den Nazis ermordeten Menschen auf 1,1 bis 1,5 Millionen belaufen. Der Vergleich mit einem Nehammer-Zitat ist damit eine Verharmlosung der Nazi-Gräuel.

Cartoon ist inzwischen gelöscht

Der Cartoon sorgte für enormen Wirbel auf Twitter. Zack-zack-Chef Peter Pilz war für oe24 nicht erreichbar, der Zeichner Othmar Wicke zog den Cartoon zurück und löschte ihn, "um Missverständnisse zu vermeiden", wie er schrieb.

Kein Missverständnis sieht indes Neos-Mandatar Sepp Schellhorn, der sich ja kürzlich an ZackZack beteiligt hatte.

Ebenfalls auf Twitter erklärte er, sich aus dem Blog wieder zurückzuziehen. Der Vorgang sei bereits eingeleitet worden.