TV-Aus unter Tränen! Warum Larissa Marolt wirklich geht

Larissa Marolt verlässt nach zwei Staffeln unter Tränen die TV-Show "My Style Rocks" auf "Sport1".

Die Kärntner Schauspielerin und Moderatorin verkündete in ihrer letzten Sendung ihren Abschied: "Ich werde My Style Rocks verlassen", sagte sie sichtlich emotional. Sie bedankte sich bei ihren Jury-Kollegen, darunter Harald Glööckler, Natascha Ochsenknecht und Sandra Bauknecht, die selbst gerührt reagierten. Marolt hatte in der Show täglich die Outfits der Kandidatinnen mitbewertet und so zur Wahl der Wochengewinnerinnen beigetragen.

Zurück in Österreich meldete sich die 32-Jährige auf Instagram zu Wort und erklärte ihre Entscheidung: Sie wolle sich künftig wieder verstärkt ihrer Schauspielkarriere und neuen Projekten widmen.

Sie sei dankbar für die Zeit bei der Show und wolle ihre Community über ihre nächsten Schritte auf dem Laufenden halten.

Ihre Fans reagierten mit Bedauern auf den Abschied. In den Kommentaren unter dem Video lobten sie Marolts respektvollen Umgang mit den Kandidatinnen und bedauerten ihren Weggang.