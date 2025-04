Larissa Marolt will an Stefan Raabs Millionen

Die Schauspielerin liefert sich mit anderen Promis ein spannendes Duell, bei dem es um viel Geld geht.

Der Jackpot ist groß, die Spannung steigt – die Stars gehen in den Ring! Am 9. und 16. April treten in zwei Prominenten-Specials insgesamt neun hochmotivierte Stars gegen "Mister Challenge" Stefan Raab an, um dem Mann, der niemals aufgibt, das Fürchten zu lehren und die Million mit nach Hause zu nehmen.

Spielleiter in der ersten Promi-Ausgabe ist der gewohnt charmante, aber erbarmungslose Elton, in Folge 2 übernimmt der ebenso charmante wie sympathische Jan Köppen die Spielleitung.

Luca Hänni, Mimi Kraus, Gastgeber Stefan Raab, Spielleiter Elton, Paul Janke, Larissa Marolt und Joey Kelly © RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen ×

Das Spielprinzip bleibt wie in den regulären Shows das gleiche. Außer, dass Stefan die Prominenten nicht warten lassen will und direkt zur Sache kommt - es wird nur gespielt! In Show 1 (9. April) treten Joey Kelly, Mimi Kraus, Larissa Marolt, Paul Janke und Luca Hänni zum Kampf an. Wer von ihnen kann sich in der ersten Runde gegen seine vier Konkurrenten durchsetzen und tritt gegen Stefan Raab zum Duell an? Zieht er oder sie durch oder müssen weitere prominente Herausforderer einsteigen?

Für Stefan Raab kein Problem – er will die Million beschützen und geht dafür wie immer "all in". Denn Fakt ist: Der Spaß hört auf, wenn’s um Geld geht.