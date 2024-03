Larissa Marolt lässt auf Instagram Busen blitzen

Das Kärntner Model schickt sexy Grüße aus München

Gerade erst sorgte Larissa Marolt am Red Carpet bei der "Place to be"-Party im Rahmen der Berlinale in einem silbernen Glitzer-Outfit für Furore.

Larissa Marolt © Getty ×

Danach zeigte sie sich ganz in schwarz mit cooler Lederjacke beim einem anderen Event in Berlin.

Larissa Marolt © Getty ×

Zur Zeit ist die fesche Kärntnerin in München und präsentiert sich dort eher lässig. Weite Jeans mit Silberkette und ein weißes Träger-T-Shirt postete sie auf ihrem Instagram-Account.

Larissa Marolt © Instagram ×

Prickelndes Detail dabei - Marolt verzichtet, wie gerade bei der Pariser Fashion Week voll im Trend - auf ihren BH und sorgt damit für einen Busen-Blitzer.

Ihre Fans lieben den Look und posten zahlreiche Komplimente wie "Wunderschöne Göttin Larissa" zum sexy Schnappschuss.